Le PDG de Warner Discovery a confirmé un plan sur 10 ans pour DC

Le PDG de Warner Discovery a un plan sur 10 ans pour la marque DC Comics et dit que The Flash, Black Adam et Shazam 2 pourraient être meilleurs. Attention!

David Zaslav est le PDG de Découverte Warner et le nouvel homme fort dans tout ce qui concerne Univers étendu DC. Aucune décision concernant des personnages comme Batman ou Superman n’est prise sans leur consentement. Votre administration est responsable de la récente annulation de Fille chauve-souris et cela ne semble pas être la seule modification que subiront ces super-héros dans les mois à venir.

« Nous avons vu The Flash, Black Adam et Shazam 2 »dit Zaslav. « Nous sommes très excités par les films. Nous les avons vus. Nous pensons qu’ils sont fantastiques et nous pensons que nous pouvons les rendre encore meilleurs. »a déclaré l’exécutif Le journaliste hollywoodien sur la situation actuelle de certaines des entrées futures dans le Univers étendu DC. A cette occasion, il n’a pas été fait mention de titres tels que Aquaman et le royaume perdu Soit scarabée bleu.

David Zaslav il se tourne également vers l’avenir au-delà de l’ardoise 2023 de DC. Dans le cas où l’embauche de l’ex-dirigeant de DisneyAlan Horn, en tant que consultant n’était pas assez évident, le PDG de Découverte Warner espère imiter le succès de merveille au box-office pour la prochaine décennie. Un plan qui paraît ambitieux mais qui a le matériel pour être réalisé. Après tout, les franchises DCEU jouissent d’une grande popularité.

C’est l’avenir de l’univers étendu DC

« Vous regardez Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman – ce sont des marques connues dans le monde entier »Zaslav a ajouté. « Nous avons fait une réinitialisation. Nous avons restructuré l’entreprise sur laquelle nous allons nous concentrer, où il va y avoir une équipe avec un plan à dix ans axé uniquement sur DC »a informé l’exécutif de la stratégie que suivra l’entreprise dont dépend le projet. Univers étendu DC qui jusqu’à présent n’a jamais pu tenir.

David Zaslav continu: « C’est très similaire à la structure qu’Alan Horn, Bob Iger et Kevin Feige ont créée très efficacement chez Disney. Nous croyons que nous pouvons construire une entreprise de croissance durable beaucoup plus forte en dehors de DC. Dans ce cadre, nous allons nous concentrer sur la qualité. Nous ne sortirons aucun film avant qu’il ne soit prêt. DC est quelque chose que nous pouvons améliorer ».

On ne sait pas encore ce que ces changements signifient sur le plan créatif pour le jeu. Univers étendu DC. Pour citer un exemple, les fans de la vision de Zack Snyder ne perdez pas espoir que le SnyderVerse reprendre de l’importance au sein de la marque et il y a de la place pour des titres tels que Justice League 2 ou la suite tant attendue de Homme d’acier avec Henry Cavill reprenant le rôle de Superman. Il va falloir patienter !

