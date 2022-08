Mike Tyson reproche à Hulu d’avoir fait un biopic sans sa permission : « Ils ont volé l’histoire de ma vie »

Mike Tyson n’approuve pas la prochaine série biographique de Hulu, Mike, qui s’inspire de sa vie mais a été réalisé sans son autorisation. Tyson avait également exprimé son mécontentement lors de l’annonce de l’émission et travaille également avec Jamie Foxx, Antoine Fuqua et Martin Scorsese sur un biopic officiel.

Hulu’s Mike étoiles Clair de lune évasion Trevante Rhodes comme Mike Tyson et est décrit comme une exploration non filtrée et impartiale de la vie controversée du boxeur. Mike vient de la même équipe que Moi, Tonya, avec Margot Robbie en tant que productrice exécutive. Fait intéressant, ni Hulu ni les showrunners n’ont caché le fait que Mike est un biopic non autorisé, arguant que c’est exactement pourquoi tout le monde devrait le regarder. Bien qu’ils maintiennent que Mike n’essaie pas de vilainiser l’ancien boxeur et laissera aux téléspectateurs le soin de décider quoi penser de Tyson. Voici ce que Mike La showrunner Karen Gist a déclaré à ET Online :

« Nous voulions juste raconter une histoire impartiale et laisser le public décider de ce qu’il pense ou ressent. Contester ce que les gens pensent savoir de Mike et espérer qu’ils sortent de la série avec autre chose à penser. Que vous l’aimiez ou que vous le détestiez Lui, l’histoire vous fait-elle vous demander à quel point la société a été complice ? C’était l’intention.

Mais Mike Tyson n’est pas content. Tyson claque Hulu partout sur les réseaux sociaux depuis hier. Dans une publication enflammée sur Instagram, Tyson a écrit :

« Ne laissez pas Hulu vous tromper. Je ne soutiens pas leur histoire sur ma vie. Ce n’est pas 1822. C’est 2022. Ils ont volé l’histoire de ma vie et ne m’ont pas payé. Pour les dirigeants de Hulu, je ne suis qu’un *** *r ils peuvent vendre sur le bloc d’enchères. »

« Hulu est la version en streaming du maître esclave », a ajouté Tyson.

« Hulu a volé mon histoire. Ils sont Goliath et je suis David. Des têtes vont rouler pour ça », a déclaré Tyson dans un tweet inquiétant.

Mike Tyson a réussi à éviter les ennuis depuis longtemps maintenant, mais ce n’est pas quelqu’un avec qui se moquer. Tyson a récemment battu un passager d’avion qui l’a harcelé et lui a lancé une bouteille d’eau. C’était une démonstration de jugement extrêmement médiocre de la part du passager, et après une enquête, aucune accusation n’a été déposée contre Tyson.





Les producteurs de Hulu et Mike réfutent les affirmations de Mike Tyson

Hulu

Devant de Mike première plus tard ce mois-ci, le créateur et écrivain Steven Rogers a récemment répondu aux allégations de Tyson en disant :

« En fait, nous ne pouvions pas lui parler parce que ses droits à vie étaient déjà pris, donc cela n’a jamais été sur la table. J’espère que s’il le regarde, il changera d’avis. Pour moi, en tant qu’écrivain, en tant que conteur , Je n’aime pas vraiment dépendre d’une seule source. J’aime vraiment faire des recherches et obtenir toutes ces opinions différentes, puis mettre une histoire autour de tout cela. Je n’aime pas être redevable à une seule personne . »

Tyson n’a pas tardé à répondre avec une déclaration officielle, affirmant que Hulu ne l’avait jamais contacté.

« [That] est un mensonge éhonté. Mon option de droits viagers a expiré il y a des années. Hulu ni aucun membre de leur équipe hautaine n’a jamais tenté d’engager des négociations avec cet homme noir. » « Ils disent que cette histoire est une exploration d’un homme noir. Cela ressemble plus à une exploitation d’un homme noir. Hulu pense que leurs traces sont couvertes en embauchant des agneaux sacrificiels noirs pour jouer le rôle d’hommes de paille pour leur vol de porte dérobée est épouvantable. Je vais souvenez-vous toujours de ce mépris flagrant de ma dignité. »

Mike Tyson a reçu le soutien de plusieurs éminents boxeurs et artistes martiaux mixtes en ligne et appelle au boycott de Hulu et Mike. Reste à savoir comment le streamer gère cette polémique.

Mike sera présenté en première le 25 août sur Hulu.