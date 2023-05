Ryan Gosling répond aux fans affirmant qu’il est trop vieux pour jouer Ken dans Barbie

Ryan Gosling est prêt à devenir le partenaire idéal de Margot Robbie dans Greta Gerwig Barbiemalgré le fait que beaucoup de gens pensent qu’il est trop vieux pour donner vie à la poupée populaire de Mattel.





Bien que le film du réalisateur de Dame Oiseau aura le personnage de Robbie comme objectif principal, Ken sera avec elle à chaque étape, que ce soit dans sa vie apparemment parfaite à Barbieland, ou dans sa grande aventure dans le monde réel après avoir été expulsée du sien pour ne pas respecter les normes sociales.

Mais Ken sera bien plus qu’un simple partenaire pour Barbie, il racontera aussi sa propre histoire. Et c’est la raison pour laquelle Gosling a pris le rôle, et pourquoi il le défend contre ceux qui le critiquent pour son âge.

En s’adressant à GQ Magazine, l’acteur a répondu à ceux qui ont fait des commentaires négatifs sur le personnage et sur lui-même :

«Je dirais, vous savez, si les gens ne veulent pas jouer avec mon Ken, il y a beaucoup d’autres Kens avec qui jouer. C’est drôle », a-t-il ajouté, « ce genre d’idée de saisir vos perles, comme, #notmyken. Comme si vous aviez déjà pensé à Ken avant ça ? Et tout le monde était d’accord avec ça, pour lui d’avoir un travail qui n’est rien. Mais tout à coup, c’est comme, ‘Non, nous nous sommes souciés de Ken tout ce temps.’ Non, tu ne l’as pas fait. Tu n’as jamais fait. Vous ne vous en êtes jamais soucié. Barbie n’a jamais baisé avec Ken. C’est le but. Si jamais vous vous souciez vraiment de Ken, vous sauriez que personne ne se soucie de Ken. Ainsi, votre hypocrisie est exposée. C’est pourquoi son histoire doit être racontée.

Gosling a également partagé qu’il ressent maintenant un lien spécial avec le personnage :

«Je me soucie de ce mec maintenant. Je suis comme son représentant. « Ken n’a pas pu se présenter pour recevoir ce prix, alors je suis ici pour l’accepter pour lui. » ”

Qui d’autre joue dans Barbie de Greta Gerwig ?

Warner Bros.

En plus de raconter l’histoire de la poupée la plus célèbre de l’histoire et l’un des visages les plus représentatifs de la culture pop, nul doute que l’un des BarbieL’attraction principale de est sa distribution. Et Margot Robbie et Ryan Gosling ne sont que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne la longue liste de stars incroyables du film.

Le film présentera différentes versions de Barbie, avec Kate McKinnon, Issa Rae, Nicola Coughlan, Hari Nef et bien d’autres dans leur rôle. Quant aux Kens, Simu Liu et Kingsley Ben-Adir seront parmi les principaux acteurs derrière eux. Emerald Fennell et Michael Cera sont deux poupées qui ont déjà été abandonnées, tandis que Dua Lipa et John Cena joueront une sirène et un triton. Quant aux humains, nous verrons des acteurs comme America Ferrera et Will Ferrell dans le monde réel interagir avec Barbie. Le casting est complété par Ncuti Gatwa, Emma McKay, Alexandra Shipp, Ariana Greenblatt, Helen Mirren et bien d’autres.

Il y aura également de grands noms derrière les caméras en plus de Gerwig, qui a écrit le scénario aux côtés de l’oscarisé Diablo Cody (Junon) et Noach Baumbach (Bruit blanc).

Barbie sort en salles le 21 juillet.