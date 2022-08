Cameron Monaghan parle de travailler avec Morgan Freeman sur Paradise Highway

Dans une interview exclusive avec Rant d’écran, Cameron Monaghan s’est assis pour discuter de son nouveau film, Autoroute du paradis. Son intrigue concerne une conductrice de camion nommée Sally (Juliette Binoche) qui part en fuite avec une adolescente nommée Lelia (Hala Finley) pour sauver cette dernière de l’esclavage sexuel. Monaghan et Morgan Freeman jouent deux agents du FBI sur la route poursuivant ensemble les deux anciens personnages.

«Le personnage de Morgan Freeman est un vieux chapeau à ce sujet. Il le fait depuis plus de 50 ans et ne respecte plus nécessairement les règles. Et il a suffisamment d’ancienneté pour pouvoir s’en tirer. Et [my character] est la personne qui se demande si oui ou non c’est toujours la bonne décision à prendre. Il y a un peu de friction entre ces deux personnages, et je pense que c’est une dynamique intéressante, vous savez, pour quelqu’un qui est peut-être un peu plus novice et qui a des pensées différentes à ce sujet que ce que fait son personnage.

Ce que Monaghan a trouvé incroyable dans le scénario, c’est que, malgré son sujet sombre, il y avait un bel élément humain dans les personnages de l’histoire. Binoche et Finley ont cette dynamique de lourdeur mélangée à cette humanité aux côtés de son personnage, qui est récemment passé d’un travail de bureau au FBI à une expérience de terrain.

« Alors quand je le lisais, vous savez, même si ce script parle de la traite des êtres humains et de l’esclavage sexuel, qui sont des sujets très difficiles, je n’avais pas l’impression que c’était une corvée. Au lieu de cela, j’avais l’impression que chaque page défilait, et j’avais juste vraiment besoin de savoir ce qui s’était passé et comment cette histoire allait se résoudre et où elle allait aller.

En décrivant son expérience de travail avec une légende de l’écran comme Freeman, Monaghan ne pensait pas choquer qui que ce soit en disant qu’il était un professionnel absolu. Il est à la hauteur de vos attentes quant à sa préparation et sa présence dans les coulisses. Il avait toujours une question avec motivation, veillant à ce que les scènes soient hermétiques. Pourquoi fait-on ça? Pourquoi disons-nous cela ? Où allons-nous? Que voulons-nous?

«Il tirait notre réalisatrice, Anna Gutto, sur le côté et ainsi que n’importe qui dans la scène, et nous en discutions pendant que nous faisions la scène précédente. Donc, la plupart du temps, vous savez, Morgan et moi courrions des lignes pour la scène suivante pendant que nous faisions la scène précédente et essayions juste de comprendre ce que c’est, ce qui est aussi un élément réaliste de, vous savez, vous Je travaille avec un calendrier serré et un budget serré en veillant à ce que vous restiez sur la bonne voie et il était très doué pour garder tout le monde sur la bonne voie.

Et, vous savez, nous avions généralement ces scènes conçues de telle sorte que lorsque nous tournions réellement chaque angle, nous faisions une prise, peut-être deux, et nous l’obtenions, puis nous passions à autre chose, et il y a quelque chose un peu magique à ce sujet. Tout comme quoi que ce soit, ce sera. Et, être capable de lâcher prise, je pense, est quelque chose que j’ai appris en cours de route, et oui, ce fut une expérience très intéressante et merveilleuse.