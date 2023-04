Le PDG de HBO évite les questions sur la transphobie de JK Rowling lorsqu’il discute du redémarrage de Harry Potter

JK RowlingLes commentaires historiques de sur les questions transgenres continuent d’affliger le monde de son sorcier fictif Harry Potter. Comme HBO a officiellement confirmé qu’un méga-budget Harry Potter série basée sur les sept romans de Rowling, l’implication de l’auteur dans la série en tant que producteur exécutif a déjà provoqué beaucoup d’indignation en ligne, qui a été combinée avec l’armée de fans de Potter qui n’ont aucun intérêt à voir les films refaits et de nouveaux acteurs être amené dans des rôles emblématiques. Dans l’ensemble, cela ne semble pas rose pour le projet en ce moment, mais lorsqu’il a été interrogé sur les opinions de Rowling, le président de HBO, Casey Bloys, a arrêté de discuter de cela pour se concentrer sur ce qu’il a appelé «notre priorité», le produit final à l’écran. Lors de l’événement Max plus tôt cette semaine, Bloys a déclaré :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Non, je ne pense pas que ce soit le forum. C’est une conversation très en ligne, très nuancée et compliquée et nous n’allons pas nous y attarder. Notre priorité est ce qui est à l’écran. De toute évidence, l’histoire de Harry Potter est incroyablement affirmative et positive et parle d’amour et d’acceptation de soi. C’est notre priorité — ce qui est à l’écran. [Rowling] seront impliqués. Elle est productrice exécutive de la série. Ses idées vont être utiles à ce sujet. L’émission télévisée est nouvelle et nous en sommes ravis, mais, rappelez-vous, nous sommes dans le secteur de « Potter » depuis 20 ans. Ce n’est pas une nouvelle décision pour nous, nous sommes très à l’aise d’être dans l’entreprise ‘Potter’.

Il ressort clairement des commentaires que les opinions et croyances personnelles de Rowling sont considérées comme telles et ne sont pas considérées comme ayant un lien avec l’histoire de Harry Potter. Que le public le perçoive de la même manière est quelque chose qui deviendra évident avec le temps.





En quoi la série Harry Potter sera-t-elle différente des films ?

Max

La plus grande différence entre les films et les séries télévisées annoncées va être le temps passé sur chaque roman. Alors que les films devenaient de plus en plus longs, avec Harry Potter et les Reliques de la Mort être divisé en deux films totalisant plus de 4 heures, même si la série Harry Potter ne dure que six épisodes, ce qui est en soi peu probable, alors ce sera une énorme expansion de nombreuses adaptations sur grand écran. Lors de l’annonce de la série, Bloys a déclaré:

« Nous sommes ravis de donner au public l’opportunité de découvrir Poudlard d’une toute nouvelle manière. Harry Potter est un phénomène culturel et il est clair qu’il existe un amour et une soif si durables pour le monde sorcier. En partenariat avec Warner Bros. Television et JK Rowling, cette nouvelle série Max Original plongera profondément dans chacun des livres emblématiques que les fans ont continué à apprécier pendant toutes ces années.

L’arrivée de la série Harry Potter est encore loin, mais étant donné que cela fait maintenant environ deux ans que les commentaires controversés originaux de Rowling ont été faits, l’incertitude va planer sur le projet tout au long de sa production. Que le produit final puisse surmonter le fort mur de résistance contre son existence est quelque chose que nous ne saurons que lorsque la série arrivera enfin sur HBO et Max dans les années à venir.