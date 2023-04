L’acteur de Frasier Anthony LaPaglia aborde un retour possible dans la série Revival

Kelsey Grammer revisite bientôt le monde de Fraser avec une série de renaissance en développement pour le service de streaming Paramount +, mais les fans ne devraient pas entrer dans la nouvelle émission en s’attendant à voir quelque chose qui ressemble beaucoup à son prédécesseur. Lui-même dérivé de Acclamations, Fraser a duré à l’origine 11 saisons entre 1993 et ​​2004. La série primée aux Emmy Awards a été créée par David Angell, Peter Casey et David Lee, avec le casting mettant également en vedette Jane Leeves dans Daphne Moon, David Hyde Pierce dans Niles, Peri Gilpin dans Roz, et feu John Mahoney dans le rôle de Martin.





Un grand changement qui a déjà été révélé pour la renaissance de Paramount + est que l’emplacement a complètement changé, passant de Seattle à Boston où Acclamations a été mis en. Il a également été rapporté que d’autres stars originales ne rejoindront pas Fraser, car il est la seule star confirmée de Fraser qui servira de vedette principale du nouveau spectacle. Des apparitions spéciales, cependant, ne sont apparemment pas hors de question.

En tout cas, l’acteur Anthony LaPaglia se dit heureux de revenir pour reprendre son Fraser rôle, mais il n’a pas exactement ses espoirs. LaPaglia a joué le frère de Daphné, Simon Moon, dans la série précédente, et étant donné son absence ainsi que le nouveau cadre de la renaissance, les chances sont qu’un retour est hautement improbable. Cela dit, LaPaglia regardera toujours la série revival, même si c’est juste en tant que fan. Comme il le dit à Globe World News Echo :

« Je le ferais en un clin d’œil. Mais je suis à peu près sûr que je ne suis pas dans l’architecture du nouveau [series]. Je pense que le nouveau sera légèrement différent. John Mahoney n’est pas là, et je ne pense pas que David Hyde Pierce soit dedans non plus. Je ne sais pas quelle forme cela prend, mais je suis parfaitement content de ce que j’ai fait. C’était très amusant à l’époque. Et parfois, revisiter les choses pouvait gâcher ce souvenir. J’espère que ça va bien. Je veux certainement savoir comment tout cela se déroule.





Le renouveau de Frasier sera entièrement différent

Arriver à ce stade du développement sur le Fraser le renouveau a pris de nombreuses années. Plus tôt dans le processus, l’objectif était d’essayer de faire en sorte que toutes les stars originales (sans Mahoney) rejoignent Grammer pour la nouvelle émission. Bien que cela ne se soit finalement pas produit, Grammer en est venu à voir la doublure argentée, car cela force le Fraser à faire preuve de créativité et à proposer quelque chose de plus original mais toujours aussi divertissant que son prédécesseur.

« Nous l’avons encerclé pour la première fois il y a cinq ans, et nous avons finalement traversé le processus de développement. Cela a traversé plusieurs manifestations – nous voulions à l’origine que tout le monde revienne, et nous avons quand même déplacé Frasier, car il a quitté Seattle lors de l’incarnation précédente », a déclaré Grammer. sur Vivre avec Kelly et Ryan. « Et cela doit être un autre acte pour lui. Jeanne [Leeves] et David [Hyde Pierce] et péri [Gilpin] étions en quelque sorte sur la clôture et nous ne pouvions pas tout à fait faire en sorte que tout se produise. En fin de compte, cela s’est avéré être une excellente chose. Frasier retourne à Boston pour régler quelques problèmes dans sa vie.

Une date de première n’a pas encore été annoncée pour le nouveau Fraser.