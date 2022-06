For All Mankind Saison 3 Épisode 5 Date de sortie, Spoilers, Liste des épisodes, Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 3 de For All Mankind. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de la série sont vraiment intéressés à savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Pour connaître tous les détails possibles sur la série, les fans recherchent vraiment partout sur Internet. Maintenant, nous sommes ici avec un guide séparé.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails possibles liés à la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 3 de For All Mankind, la liste des épisodes, la distribution de la série et bien d’autres détails. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique de science-fiction américaine et cette série a été créée par Ronald D. Moore, Matt Wolpert et Ben Nedivi. Cette série est sortie pour la première fois le 1er novembre 2019 sur sa plateforme officielle qui est Apple+. Après sa sortie, cette série a gagné en popularité et a reçu une réponse positive de la part des gens et elle en est actuellement à sa troisième saison.

La série vous montrera l’autre angle de 1969 lorsque l’union soviétique est devenue triomphante en envoyant le premier homme sur la lune et son nom était Alexei Leonov. Avec ce passage à tabac, les États-Unis ont élaboré un nouveau plan et ici, la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique en a encore augmenté. Ainsi, au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et vous deviendrez plus excité de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire.

For All Mankind Saison 3 Épisode 5 Date de sortie

Nous allons donc révéler ici la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 3 de For All Mankind. L’épisode 5 sortira le 8 juillet 2022. Donc, si vous voulez regarder cet épisode à venir, marquez simplement la date et n’oubliez pas de le regarder à la date indiquée.

Où diffuser la saison 3 de For All Mankind?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est Apple TV+. Comme nous le savons tous, il s’agit d’une plate-forme en ligne et vous devrez en acheter un abonnement. si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à cet épisode à tout moment. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Casting de Pour toute l’humanité

Après avoir parcouru tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 3 de For All Mankind. Voici les détails du casting de cette série. Si vous voulez savoir, jetez un œil ci-dessous.

Joel Kinnaman comme Edward Baldwin

Michael Dorman comme Gordo Stevens

Sarah Jones comme Tracy Stevens

Shantel VanSanten dans le rôle de Karen Baldwin

Jodi Balfour dans le rôle d’Ellen Wilson

Wrenn Schmidt comme Margo Madison

Sonya Walger comme Molly Cobb

Krys Marshall comme Danielle Poole

Cynthy Wu comme Kelly Baldwin

Casey W.Johnson comme Danny Stevens

Mason Thames en tant que jeune Danny Stevens

Coral Peña en tant que Aleida Rosales

Olivia Trujillo dans le rôle de l’adolescente Aleida Rosales

Edi Gathegi comme Dev Ayesa

