Peter Jackson a refusé la demande de Disney de supprimer les jurons des Beatles : revenez

Ce n’est un secret pour personne que Disney a une vision très stricte de la nudité et du langage grossier dans leur production Disney + encore plus que dans leurs films, peut-être trop stricte dans certains cas, les médias sociaux reprenant la pixellisation du décolleté et des fesses nues dans certaines émissions et films. Mais quand il s’agissait d’atténuer les jurons dans son nouveau documentaire, Les Beatles : Revenez, Peter Jackson a refusé de suivre la demande de Disney de supprimer tout langage grossier sur l’insistance des membres restants du groupe et de la famille de George Harrison.

Jackson a passé beaucoup de temps à restaurer des images à partir d’un moment charnière de l’histoire du groupe pop, et vouloir créer un documentaire précis et détaillé des événements décrits dans la série d’événements en trois parties semble tout à fait normal qu’il soit montré tel qu’il s’est passé. , et c’est ainsi que le groupe l’a vu, comme l’a révélé le réalisateur. Comme Peter Jackson l’a dit à NME :

« Disney voulait supprimer tous les jurons. Et Ringo [Starr], Paul [McCartney] et [George Harrison’s widow] Olivia a déclaré: ‘C’est comme ça que nous avons parlé. C’est ainsi que nous avons parlé. C’est ainsi que nous voulons que le monde nous voie. La véracité de celui-ci est importante pour eux. Ils ne veulent pas de chaux. Ils ne veulent pas qu’il soit désinfecté. »

Jackson a poursuivi en disant que Sir Paul McCartney a décrit le documentaire fini comme « très brut » et « une représentation très précise de la façon dont nous étions alors ». Lors de la présentation de la série aux membres du groupe, Jackson a été agréablement surpris que la note pour maintenir l’assermentation était la seule recommandation qu’ils avaient.

« Quand ils ont pu voir le produit fini, je m’attendais à des notes. Il aurait été normal d’avoir une note disant : « Oh, ce passage où je dis ça – pourriez-vous couper ça ? » Ou, ‘Pourriez-vous raccourcir la conversation là-bas ?’ Et je n’ai pas reçu une seule note. Pas une seule demande de faire quoi que ce soit. L’un d’eux a dit qu’il l’avait regardé et l’avait trouvé comme l’une des expériences les plus stressantes de toute sa vie, [then said] « mais je ne vais pas vous donner de notes. »

Disney a fait grand cas du lancement de sa plate-forme Disney + en tant que préoccupation «familiale» il y a un peu plus de deux ans, son contenu principal sous la bannière Disney étant dépourvu de jurons, de nudité, de sexe et de tout ce qui est ouvertement violent, bien qu’ils aient fait l’exception étrange en ce qui concerne la sortie de l’univers cinématographique de Marvel et aussi l’arrivée de Hamilton sur la plate-forme, les deux contenant des jurons modérés, auxquels la plupart des gens s’attendraient avec une note de 12A.

Alors que Disney a une part dans le contenu plus destiné aux adultes, en particulier à la suite de leur fusion avec Fox, qui a amené des franchises comme Extraterrestre et Mourir fort sous leur bannière, ce contenu a été diffusé sur la plate-forme Hulu et Star dans les territoires internationaux où Hulu n’est pas disponible. Et cela en soi constitue un dilemme particulier en raison de la nature décousue entre Disney + aux États-Unis et une grande partie du reste du monde.

Pour les téléspectateurs au Royaume-Uni et dans la plupart des pays d’Europe en particulier, « Disney + » est livré avec Star intégré, ce qui signifie que pour beaucoup, Disney propose déjà des films et des émissions sur le thème des adultes sur leur plate-forme, car leur écran d’accueil comprend des faits saillants de tous les domaines. qui comprend des émissions comme Les morts qui marchent. Pour les États-Unis, c’est une autre affaire car ce même contenu est une entité complètement distincte sur Hulu, de sorte que la plate-forme Disney + elle-même reste «pure».

Pour cette raison, la tension dans les coulisses entre l’exécutif du conseil d’administration Bob Iger et l’actuel PDG Bob Chapek au sujet de leurs opinions apparemment contrastées quant à savoir si la plate-forme Disney + devrait rester adaptée aux familles est étrange étant donné que pour une grande partie du monde, le problème n’existe pas. Tu peux trouver Les Beatles : Revenez sur Disney+ maintenant.





