« Les Gardiens de la Galaxie » auront leur propre jeu vidéo

Dans le cadre de sa présentation pour l’E3 2021, Square Enix et l’équipe de développement d’Eidos-Montréal ont officiellement annoncé le lancement de « Marvel’s Guardians of the Galaxy », un jeu vidéo inspiré des hors-la-loi bien-aimés qui sera disponible sur PS5, PS4 , Xbox One et Series X/S et PC le 26 octobre.

Selon ses développeurs, nous verrons Star-Lord, Gamora, Drax, Groot et Rocket Racoon dans une nouvelle histoire dans laquelle le groupe essaie de gagner sa vie tout en s’attirant involontairement de graves ennuis avec quiconque se met en travers de votre chemin.

univers original des Gardiens

Avec « Marvel’s Guardians of the Galaxy », les joueurs prendront la place de Peter Quill, connu sous le pseudonyme de « Star-Lord », alors qu’il tente de se battre aux côtés de sa bande de marginaux, affectant le sort de ses personnages à la suite de ses dialogues avec ceux-ci, ce qui renforcera le joueur pour prendre des décisions importantes concernant le développement de l’histoire.

Eidos-Montréal a confirmé qu’il s’agira d’une aventure solo qui n’inclura aucune microtransaction, bien qu’il y aura la possibilité d’augmenter la gamme de personnages, bien que les développeurs n’aient pas précisé quand ni sous quelle forme ceux-ci pourraient arriver. « Marvel’s Guardians of the Galaxy » propose également une première bande-annonce officielle.

« Je ne veux rien gâcher », a déclaré Mary DeMarle, directrice exécutive de « Marvel’s Guardians of the Galaxy », interrogée sur l’importance de soutenir des personnages comme Mantis, qui ont été présentés lors de la présentation. « Je suis le genre de personne qui ne veut pas aller au cinéma et qui sait quoi voir avant d’y aller. Mais je dirai que Mantis est mon personnage préféré dans ce jeu.

DeMarle assure que le public connaît Mantis des films de James Gunn, mais s’ils se plongent dans les bandes dessinées, ils verront une interprétation complètement différente, il considère donc que la tournure qui a été présentée au personnage dans « Marvel’s Guardians of the Galaxy » c’est unique. Le jeu est maintenant disponible en pré-commande et avec lui, les joueurs recevront un pack de skin exclusif.