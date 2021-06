Black Widow est un poseur total dans un nouveau clip se moquant de l’atterrissage de super-héros de Natasha

Veuve noire est un poseur total. Ou du moins, sa sœur le pense dans un nouvel aperçu qui a fait ses débuts à la télévision tard dans la nuit, où le super-héros emblématique du MCU a été renversé d’un cran. Le clip a été diffusé le Jimmy Kimmel en direct, où Florence Pugh, qui joue Yelena Belova dans Veuve noire, est récemment apparu pour une interview. Dans une interaction hilarante entre Yelena et sa grande sœur Natasha (Scarlett Johansson), Yelena remet en question les singeries du super-espion pendant qu’elle se bat.

Yelena demande : « Pourquoi fais-tu toujours cette chose ? Cette chose que tu fais quand tu te bats ? Avec le bras et les cheveux, quand tu aimes une pose de combat ? Yelena interprète la pose signature de sa sœur, que les fans doivent connaître dans des films comme L’homme de fer 2 et Vengeurs. « C’est une pose de combat. Vous êtes un poseur total. »

Veuve noire se situe entre les événements de Captain America : guerre civile et La guerre de l’infini d’Avenger, donc techniquement, on peut l’appeler une préquelle. Veuve noire aura la super-espionne Natasha Romanoff confrontée à son passé. Elle retrouvera sa famille depuis la salle rouge. Red Room est un programme de formation russe qui transforme les jeunes femmes en espionnes mortelles ou en Black Widows. Avec Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, la sœur de Natasha, le film mettra également en vedette David Harbour (Stranger Things) dans le rôle de The Red Guardian alias Captain America de la Russie. Il agira comme une figure paternelle pour les sœurs. Rachel Weisz (Le favori, La momie) incarne Melina Vostokoff, une veuve noire chevronnée et une figure maternelle de Belova et Romanoff.

On a vu dans les bandes-annonces que les sœurs ont une petite animosité entre elles probablement du fait que Natasha Romanoff a abandonné la famille au profit du bouclier. Ce sera amusant de voir plus d’interactions entre les frères et sœurs dans le film. Florence Pugh reprendra probablement le rôle de Black Widow de Johansson. Son prochain projet de merveille sera la série Disney+ Oeil de faucon. Voici ce que Pugh a dit à Total Film à propos de la relation entre le frère et la sœur

« Ce que fait Yelena, c’est de souligner la douleur de Natasha. Elle fait partie de l’histoire de Natasha. Et je pense que c’est pourquoi nous avons cette opportunité d’examiner l’histoire de Natasha, parce que Yelena vient frapper et dit: » Yo, traitons cette douleur . »

Leur relation fraternelle est au cœur d’une histoire que Pugh qualifie de « crue et douloureuse ». Les fans ont réclamé un solo Veuve noire film pendant des années. Après tout, Johansson joue le personnage depuis L’homme de fer 2 (2010) mais ce n’est qu’en 2021 que nous l’obtenons. Les fans n’étaient pas non plus satisfaits de la façon dont Guerre de l’infini géré la disparition de Natasha. Stark a eu de grandes funérailles alors qu’elle venait d’être mentionnée en passant. Espérons que le prochain film ne décevra pas les fans.

Cate Shortland (Syndrome de Berlin) réalise le film d’après un scénario d’Eric Pearson. Le synopsis de l’intrigue se lit comme suit : « Suite aux événements de Captain America : guerre civile (2016), Natasha Romanoff se retrouve seule et forcée d’affronter une dangereuse conspiration liée à son passé. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Romanoff doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur. »

Veuve noire sortira dans les salles et sur Disney + Premier Access le 9 juillet. Assurez-vous de le vérifier.

Sujets : Black Widow, Disney Plus, Streaming