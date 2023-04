Le nouveau TikTok vous permettra de créer votre photo de profil en utilisant l’intelligence artificielle

in

Il semble que TikTok va également rejoindre la tendance des images générées par l’IA, selon la dernière fuite. Ce que nous avons vu est très prometteur.

TikTok continue de travailler à l’amélioration de sa plateforme, bien qu’il soit menacé par différents gouvernements. Nous savions il y a environ un mois qu’il était sur le point de disparaître des États-Unis, en raison de la quantité de données personnelles qu’il collecte auprès de ses abonnés. Et ils ne sont pas les seuls. L’Union européenne n’aime pas non plus beaucoup ce réseau social venu de Chine.

Cependant, comme nous l’avons dit, jusqu’à ce que cette situation se produise, la plate-forme continue de travailler sur de nouvelles fonctionnalités. Le dernier, selon ce qui nous vient de The Verge, a à voir avec l’inclusion de la capacité de générer des photos de profil à l’aide de l’IA.

Une façon amusante de créer des avatars

La fonctionnalité a été divulguée sur Twitter par le consultant expert en médias sociaux Matt Navarra. À première vue, il semble que l’outil crée des photos du visage dont le résultat final est très similaire à Lensa.

Voici comment cela fonctionne : TikTok vous demande de télécharger trois à dix photos, puis choisissez entre deux et cinq styles différents pour créer l’avatar. Une fois que vous avez téléchargé les images, l’application a besoin de temps pour générer quelques avatars. Lorsque c’est fait, vous pouvez les télécharger, les définir comme photo de profil et, bien sûr, les publier sur TikTok.

TikTok vous permettra alors de télécharger 1, plusieurs ou tous les avatars de l’IA pic.twitter.com/ajxps9Oopt —Matt Navarra (@MattNavarra) 25 avril 2023

Ce que Navarra a partagé sur Twitter semble très prometteur et couvre un bon nombre de styles. Il est facile d’imaginer que la fonctionnalité va avoir beaucoup de succès, surtout si l’on considère l’engouement pour l’IA et les images générées par des modèles comme Stable Diffusion.

Pour l’instant TikTok n’a pas statué sur cette fuite, il n’y a donc pas de confirmation officielle. Cependant, ce qui a été partagé par l’expert des réseaux sociaux semble assez légitime. Il reste à voir quand cette fonctionnalité atteindra officiellement les utilisateurs.

