Les fichiers Google Docs seront comptabilisés pour 15 Go gratuits, la suppression des comptes inactifs et d’autres modifications apportées au stockage Google

Au cours des dernières heures, Google a annoncé un certain nombre de changements dans la façon dont le stockage de fichiers cloud traite Pour les utilisateurs. Parmi tous les changements, le plus pertinent de tous est peut-être l’adieu au stockage illimité de Google Photos. Cependant, il y a plus, les fichiers Google Drive sont également affectés et Google conseille même de supprimer les fichiers des comptes inactifs. Voyons les changements.





Google rend important modifications de la façon dont les documents, feuilles de calcul, diapositives et autres fichiers sont stockés Similaire. La société a également annoncé de nouvelles politiques de suppression automatique pour les comptes inactifs qui n’ont pas été utilisés depuis plus de deux ans.

Le tout dans les 15 Go gratuits et la suppression automatique des données

Le premier des changements importants concerne les fichiers de documents, feuilles de calcul, présentations et autres disponibles dans la suite bureautique de la marque. Jusqu’à présent, ces fichiers ne comptaient pas toujours dans les 15 Go gratuits de Google Drive, mais ont été proposés indépendamment. Ce ne sera plus ainsi à partir du 1er juin 2021

Avec des changements dans la politique d’utilisation les nouveaux fichiers compteront dans les 15 Go du forfait gratuit. Bien entendu, les fichiers inclus avant cette date ne seront affectés que s’ils sont modifiés.

Raison de ce changement? Google affirme qu’ils s’alignent mieux sur les pratiques courantes de l’industrie. Ils expliquent qu’environ 4,3 millions de Go sont téléchargés sur Gmail, Drive et Photos chaque jour. Les gens « chargeant plus de contenu que jamais », ce changement garantit une « excellente expérience de stockage » et « suit le rythme de la demande croissante ».

Il y a plus, Google a introduit un nouvelle politique pour les comptes Google inactifs dépassant la limite de stockage. Si un compte est inactif depuis plus de 24 mois, Google commencera à supprimer le contenu. De même, si un compte dépasse la limite de stockage pendant plus de 24 mois, Google peut supprimer du contenu.

Pour éviter les surprises, Google dit que informera l’utilisateur au moins trois mois à l’avance par e-mails et notifications dans les applications et services. Quoi qu’il en soit, pour éviter cela, il suffit d’accéder périodiquement à Google Gmail, Google Drive ou Google Photos en vous connectant avec le compte. Dans la section des comptes inactifs, vous pouvez également gérer cela.

