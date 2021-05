Le nouveau Star Wars a inspiré le court-métrage des Simpsons à Disney Plus demain

Célébrer Guerres des étoiles Jour (le 4 mai), Disney Plus offre quelques nouveautés aux fans, dont un tout nouveau Les Simpsons court métrage!

Au dessus de Le mauvais lot première demain, il y a plus Guerres des étoiles amusement prévu sur Disney Plus demain. À savoir, un tout nouveau court métrage des Simpsons: Maggie Simpson dans ‘La Force se réveille de sa sieste».

Ce n’est pas tout, cependant, car vous pourrez également consulter vos emplacements et véhicules préférés plus près que jamais:

«Biomes Star Wars»

Prenez des vacances virtuelles dans certains des lieux les plus emblématiques et les plus appréciés des films Star Wars, tels que Hoth, Tatooine et Sorgan, alors que cette charmante série vous emmène pour des visites survolées d’une galaxie lointaine, très lointaine.

«Survols des véhicules Star Wars»

Rapprochez-vous de deux des navires les plus emblématiques et les plus appréciés des films Star Wars, car ce contenu charmant entraîne les téléspectateurs dans une exploration des intérieurs et des extérieurs mémorables du Millennium Falcon et d’un Imperial Star Destroyer.