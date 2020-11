Guide du défi BitLife Black Panther

Wakanda est éternel, il est donc temps de participer au Black Panther Challenge dans BitLife! Vous devrez commencer une vie de deuxième génération, être un homme né au Kenya, gagner beaucoup de ceintures dans divers arts martiaux, et ensuite devenir maire de Wakanda pour le compléter.

Règles du défi BitLife Black Panther

Décidez quel genre de règle vous serez dans ce défi, Bitizen! Laissez vos actions vous définir!

Voici un aperçu des conditions requises pour réussir le Black Panther Challenge:

Commencez une vie de deuxième génération

Naître un homme au Kenya

Gagnez la meilleure ceinture dans tous les arts martiaux

Devenez maire de Wakanda

Guide du défi Black Panther

Le début de ce défi est un peu étrange car vous devez commencer une vie de deuxième génération. Donc, ce que cela signifie, c’est que vous devrez commencer une vie, puis avoir un enfant avec qui vous pourrez prendre la relève. Commencez votre vie au Kenya, puis lorsque vous choisissez votre lieu, choisissez « Ajouter une ville personnalisée » et appelez-le Wakanda. Une fois que vous êtes assez vieux, ayez un enfant dès que possible. Une fois que vous avez un garçon, vous pouvez soit basculer vers sa vie avec le mode Dieu, soit abandonner votre vie et passer au fils. Quoi qu’il en soit, vous finirez par jouer le rôle du fils!

À 8 ans, vous pouvez commencer à pratiquer les arts martiaux. Vous le trouverez dans la section Activités> Corps et esprit. Choisissez l’une des options et classez-la jusqu’à ce que vous arrêtiez de gagner des ceintures supplémentaires. Vos parents sont peu susceptibles de vous laisser faire plusieurs disciplines, nous devrons donc simplement attendre d’être plus vieux pour terminer le reste. Une fois que vous avez suffisamment d’argent et que vous avez plus de 18 ans, vous pouvez terminer cette tâche en maximisant le reste.

C’est généralement une bonne idée d’avoir une carrière assez décente. Étant donné que les avocats ont tendance à devenir des politiciens, vous voudrez peut-être emprunter la voie de la justice pénale et ensuite aller à la faculté de droit. Vous commencerez à gagner beaucoup d’argent une fois que vous aurez obtenu suffisamment de promotions tout au long de votre carrière. Une fois que vous avez environ 500 000 €, vous pouvez alors commencer à vous présenter à un poste politique.

Lorsque vous avez l’argent, il vous suffit de vous présenter comme directeur de la commission scolaire. Cela ne devrait pas vous coûter trop cher à gérer, alors maximisez les fonds de votre campagne. Essayez de renforcer votre note au fil de votre mandat. Une fois que vous l’avez terminé, vous pouvez démissionner à ce stade. Maintenant, vous courrez pour le maire. Vous voudrez à nouveau essayer de maximiser vos fonds. Si vous pouvez vaincre votre adversaire, vous aurez alors terminé le défi! Sinon, vous devrez travailler un peu plus pour gagner de l’argent et réessayer quand vous le pourrez. La politique dans BitLife n’est malheureusement pas une science exacte.