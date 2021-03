Le nouveau projet de Ronald D. Moore, créateur d’Outlander

Lorsqu’on parle de séries populaires de ces dernières années, il convient de mentionner Outlander, qui vient d’annoncer un renouvellement pour une septième saison avant de sortir la sixième. L’augmentation de ses téléspectateurs était due à son inclusion dans la grande bibliothèque du service de streaming Netflix. Son créateur et showrunner est Ronald D. Moore, qui a un nouveau projet et ici nous vous dirons de quoi il s’agit.

La prochaine production de Moore sera une adaptation du best-seller du New York Times, « Une cour d’épines et de roses », avec l’auteur du roman, Sarah J. Maas, tel que rapporté par les médias américains Variété. Sa date de sortie est encore inconnue et si nous verrons également les quatre suites à l’écran: « Une cour de brume et de fureur », « Une cour d’ailes et de routine », « Une cour de gel et de lumière des étoiles » Oui « Une cour de flammes d’argent ».

Le premier livre qui servira de matière au programme se concentre sur la veste Feyre Archeron, 19 ans, et a été publié en mai 2015. «Après avoir tué un loup féerique dans la forêt, Tamlin l’entraîne au pays magique de Prythian, l’un des sept grands seigneurs de Prythian. Tout en passant du temps avec Tamlin sur sa propriété à la cour de printemps, Feyre découvre lentement que tout ce qu’il a appris sur le monde des fées est un mensonge « dit son synopsis.

Au moment de la confirmation, Sarah J. Maas a écrit sur son Instagram: « C’est donc officiel (et merci Josh pour avoir accidentellement renversé les haricots!): Ron Moore (créateur d’Outlander et l’une de mes idoles créatives) et moi allons co-adapter ACOTAR en tant qu’émission télévisée pour Hulu! Je travaille actuellement dur. écrire le pilote avec Ron, et bien qu’il y ait beaucoup plus de nouvelles à partager avec vous pour donner vie à cette série, c’est tellement bon de pouvoir enfin en parler. Restez à l’écoute pour plus de détails! « .

Ce ne sera pas le seul projet Moore, et aussi travaille sur la saison 7 d’Outlander, la websérie For All Mankind et sur différentes productions télévisuelles pour le service de streaming Disney + se déroulant dans le Magic Kingdom, avec un spectacle intitulé « La Société des explorateurs et aventuriers », en vertu d’un accord avec 20th Century Studios.