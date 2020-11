The Mandalorian saison 2: Moff Gideon travaille-t-il sur Dark Troopers?

Bien que l’épisode le plus récent de la 2ème saison de Le mandalorien ressemblait à nouveau à une mission secondaire, élargissant le mystère entourant les plans Moff Gideons et les restes de l’empire. Pour le dire autrement: le nouvel épisode tenu quelques surprises prêt pour notre personnage principal taciturne et nous téléspectateurs.

Au début, ils ont trébuché une chambre spéciale dans une base impériale apparemment pas si déserte dans laquelle Expériences sur l’enfant sont indiqués. Mais juste ça Fin de l’épisode puis a provoqué un autre froncement de sourcils, car un projet spécial est indiqué. Mais attention, ça suivra SPOILERS massifs à la saison 2, épisode 4.

The Mandalorian Season 2: Moff Gideon ramènera-t-il les Dark Troopers?

le grande révélation Les responsables de la série « Star Wars » se sont sauvés jusqu’à la fin de l’épisode, car là on apprend que les restes de l’empire sont de retour la piste de Din Djarin et l’enfant ont enregistré. Mais immédiatement après, il est indiqué que Moff Gideon probablement un plan spécial suivi.

Il semble que le plan du méchant « The Mandalorian » pourrait avoir des liens avec le Zone des légendes car il travaille peut-être au développement de Soldats noirs. Ceux-ci sont apparus pour la première fois dans le jeu vidéo «Star Wars: Dark Forces» et peut-être qu’ils rendront bientôt la vie difficile à notre Mandalorien et à ses amis.

Dark Troopers dans « Star Wars: Dark Forces » (© Disney / LucasArts)

Les Dark Troopers sont droïdes de combat améliorés, celui armure massive qui rappelle l’armure d’un Stormtrooper. De plus, ils avaient également Jetpacks sur le dos, ce qui vous rend plus flexible dans l’action. Le développement de ces unités est illustré dans quatre phases divisé.

Dans Phase 0 l’empire a utilisé la technologie qui a autrefois transformé Anakin Skywalker en Dark Vador. Donc ce n’étaient pas que des machines, ils étaient Cyborgs. Pour ces expériences ont été principalement vieux soldats clones utilisé, mais après que les clones aient perdu leur valeur pour l’empire, le projet a été abandonné.

La phase I. étaient plus tard des droïdes de combat qui possédaient un corps semblable à un squelette. Ils avaient un proportionné armement léger et l’armure. Dans ce qui suit Phase II il se comportait différemment, car ils étaient les premières unités de combat des Dark Troopers. Le squelette est livré avec plaques d’armure massives renforcé qui pourrait résister même aux sabres laser. Ils avaient des armes plus puissantes et un jetpack.

Avec Phase III enfin atteint le projet son apogée. Leur armure était encore plus forte et leurs systèmes d’armes, à cause de ceux intégrés Lance-roquettes, encore plus puissant. ils devraient le prochain niveau de stormtroopers représentent, mais le projet a finalement été abandonné dans la zone Legends.

Le temps nous dira si Moff Gideon veut réellement faire des Dark Troopers, mais cette unité de combat cadrerait bien avec les histoires précédentes de «Star Wars» de Dave Filoni («The Clone Wars», «Rebels»). Les prochains épisodes de « The Mandalorian: Season 2 », qui sont diffusés tous les vendredis sur Disney +, peuvent fournir d’autres indices.

