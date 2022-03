Disney prépare un nouveau film La Planète des singes

la saga de »La planète des singes » aura un redémarrage dans son histoire qui sera considérablement moins sombre que ce que nous avons vu dans la trilogie précédente, maintenant avec un nouveau contrat pour Disney. le président de Ateliers du 20ème siècle, Steve Ashbellfait référence aux plans de l’entreprise pour sa nouvelle marque.

« Par rapport aux autres marques – Marvel, Star Wars, Pixar, Disney Animation – nous sommes plus proches de ce que vous appelez du « divertissement général » du côté de la télévision », a déclaré Asbell. « Certains films sera plus adjacent au contenu présenté à DisneyComme ce nouveau film La Planète des singes et d’autres seront plus audacieux.

Contrastant avec le contenu plus sombre que nous présentait la dernière trilogie de « La Planète des singes », il semble que ces nouvelles bandes reviendront au contenu moins sérieux avec lequel la saga a commencé.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ils dévoilent le premier trailer de »Bullet Train » avec Brad Pitt.

Le film original de 1968 La Planète des singes a adapté le roman de l’auteur français Pierre Boulle, tel qu’il était décrit à l’époque comme un thriller d’aventure plutôt qu’un drame sombre et sérieux.

La dernière trilogie »La planète des singes » est sortie entre 2011 et 2017. La franchise a commencé léger, mais les deux derniers films ont pris un ton plus courageux et audacieux.

Matt Reeves a repris le fauteuil du réalisateur pour »Planet of the Apes : Showdown » et »Planet of the Apes : War ». Les deux films ont été acclamés par la critique et le public, gagnant des éloges pour leurs thèmes complexes et leur narration mûrie et mature.

Quant à savoir à quoi ressemblera le ton ou l’intrigue de ce nouveau film, le PDG de Disney a fait le point sur sa production. « Nous attendons une ébauche du scénario très bientôt », a-t-il déclaré. « On espère commencer fin été, début automne »faisant peut-être référence au moment où le studio a l’intention de commencer le tournage.