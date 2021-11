Peter Jackson partage une mise à jour sur les restaurations 4K Dead Alive et Bad Taste

De nombreuses années avant Le Seigneur des Anneaux a fait de Peter Jackson l’un des réalisateurs les plus grands et les plus ambitieux d’Hollywood, il était un cinéaste en herbe en Nouvelle-Zélande, réalisant des films à petit budget dans ce qu’il appelle ses « années coquines » qui sont toujours appréciées des amateurs d’horreur. À ses débuts, le cinéma Mauvais goût, rencontrez les faibles et le Evil Dead-esque Dead Alive alias Braindead l’a attiré l’attention du monde et l’a finalement mis sur une voie qui, dans un énorme acte de foi, verrait New Line Cinema lui remettre les clés du royaume avec la chance de réaliser Le Seigneur des Anneaux. Si les films sont allés jusqu’à sortir en DVD, ils n’ont pas encore vu de sortie Blu-ray, mais selon le réalisateur ils ne sont pas loin.

Jackson taquine une sortie 4K de ses premiers films depuis un certain temps maintenant, et bien que ce soit un processus en cours, le travail sur son nouveau documentaire, Les Beatles : Revenez pour Disney+ signifiait que ces titres étaient mis en veilleuse pendant un certain temps. Dans une nouvelle interview avec Uproxx, Jackson a maintenant confirmé que le travail se poursuit sur les restaurations et il semble que nous n’aurons plus trop à attendre jusqu’à ce que nous puissions voir ces classiques cultes obtenir la sortie qu’ils méritent.

« Nous avons été un peu retardés en faisant ce film des Beatles, mais nous essayons de remasteriser tous ces premiers films », a déclaré Peter Jackson. « Ça aurait été une qualité un peu merdique pour ça, parce que tous les DVD qui étaient là-bas ont été faits dans les années 1990. Donc nous faisons un remastering et un truc entièrement numérique 4K et ça a l’air super. Mais nous ‘ J’ai essayé de faire tout cela entre les trucs des Beatles, et cela a été mis sur une étagère pendant un certain temps. Mais, espérons-le, d’ici un an environ, ils sortiront remasterisés. »

Jackson a initialement discuté de la restauration de ses premiers travaux remplis de sang en 2018 lorsqu’il a parlé au Hollywood Reporter de la sortie de sa nouvelle restauration d’anciennes images de guerre pour Ils ne vieilliront pas, un projet de la Première Guerre mondiale qui ne pouvait pas être plus éloigné de la majeure partie du catalogue de films de Jackson. Il a révélé dans l’interview qu’il travaillait avec les anciennes séquences qui l’ont amené à décider qu’il était temps de revenir à ses premiers films et de les amener dans le 21e siècle.

« J’ai décidé de revenir en arrière et de faire cela à mes anciens films – les quatre premiers que j’ai faits, que je possède mais que je n’ai jamais réédités », a déclaré Jackson. « J’ai fait des tests sur Mort cérébrale, où nous avons pris le négatif 16 mm et l’avons mis dans notre pipeline de restauration de la Première Guerre mondiale – et merde, ça a l’air fantastique ! Je suis assez désireux de les faire revenir là-bas. C’est un peu mon plan pour le moment : faire un joli petit coffret — les premières années ! Les années coquines ! Les mixages de ces films étaient à peu près tous stéréo à l’époque, nous allons donc sortir les anciennes bandes sonores et faire un mixage 5.1.

Après avoir attendu si longtemps, une autre année ne fera pas beaucoup de différence pour les fans de ces films, qui attendent de voir les éclaboussures de sang dans des couleurs et une clarté 4K vives depuis de nombreuses années maintenant. En attendant, la série en trois parties de Jackson Les Beatles : Revenez arrive sur Disney+ sur trois jours à partir du 25 novembre.





