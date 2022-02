Rick Ross a abattu ses propres arbres après que quelqu’un ait essayé de lui faire payer 10 000 €

Rick Ross n’hésite pas à se lancer dans le bricolage si cela signifie que cela lui fera économiser un peu d’argent, ayant déjà admis qu’il aime tondre sa propre pelouse pour économiser 1 million de dollars (708 000 €) par an – et maintenant , il y est allé avec la tronçonneuse.

Le rappeur a abattu un bouquet d’arbres chez lui pour éviter de payer « 10 000 € » (7 456 €) pour que quelqu’un d’autre le fasse. Regardez les images de lui en train de les couper ici:

Le rappeur a expliqué à ses abonnés sur Instagram comment il devait abattre 10 énormes chênes sur le terrain de son domaine de 235 acres dans la région d’Atlanta pour le bien de ses animaux de ferme.

On lui avait proposé 10 000 € – 1 000 € par arbre – pour faire faire le travail par un professionnel, mais il a décidé qu’il pouvait simplement le faire lui-même.

« Je viens d’avoir mon estimation, j’ai environ 10 arbres que je veux abattre », a-t-il déclaré dans une vidéo.

« Ils disent, ‘Ces grands arbres, ces grands chênes, Rozay.’

Crédit : Instagram/@freewayricky

« J’ai dit: » Je m’en fiche. J’ai besoin qu’ils soient coupés. Ils foutent l’ambiance juste là.

« N**** m’a dit 1 000 € par arbre pour 10 arbres, ça fait 10 000 €. »

Il a poursuivi: « Je viens de dire à mon pote: ‘Tu vas chez Home Depot et tu vas me chercher la plus grande putain de scie qui existe avec une grosse chaîne, et tu lances cet enfoiré. Je vais couper les arbres. Tu m’entends?

Crédit : Instagram/@freewayricky

« Le truc avec les affaires, je m’occupe donc je vais gérer les miens… Attends, j’ai besoin de quelqu’un pour frapper Kanye et dire à Kanye que j’ai besoin de bottes, je vais couper l’arbre. J’ai besoin de bottes . Yeezy ! J’ai besoin de ces bottes, bébé ! »

Les images sont rapidement devenues virales après avoir été partagées sur d’autres sites de médias sociaux comme Twitter, où un utilisateur a écrit: « Rick Ross passe vraiment le foutu moment de sa vie lmaooo j’adore ça. »

Quelqu’un d’autre a commenté: « Rick Ross est la meilleure chose sur Internet en ce moment. Continuez à venir, @RickRoss. »

Un troisième a dit: « Mon homme est VIVANT. »

Crédit : Instagram/@freewayricky

En 2014, le rappeur de 45 ans a décidé de se lancer dans un immense domaine à Fayetteville, en Géorgie, qui appartenait à l’ancien champion du monde de boxe poids lourd Evander Holyfield.

Le somptueux domaine – auquel Ross a ajouté 87 acres en 2019 – comprend une piscine de 350 000 gallons et une salle à manger pouvant accueillir 100 personnes.

Cependant, avec tout ce luxe, il y a aussi beaucoup de responsabilités, comme Ross l’a découvert lorsqu’il a déménagé dans la région, après avoir entendu des habitants dire que Holyfield aurait dépensé plus d’un million de dollars par an pour garder les lumières allumées et l’herbe coupée sur le domaine.

S’adressant à Forbes, le rappeur a expliqué: « Quand j’ai acheté le domaine de Fayetteville, les habitants me voyaient sortir d’un restaurant et crier: » Vous savez, Holyfield a dépensé 1 million de dollars par an pour tondre l’herbe « .

« Alors j’ai décidé que j’allais tondre mon propre gazon. Et c’est ce que j’ai fait.

« Je l’ai acheté sur-le-champ. J’ai acheté l’accessoire allongé à l’arrière qui couperait encore plus large. Une fois que je l’ai ramené à la maison, je l’ai rempli d’essence.

« Je me suis peut-être assis au même endroit pendant deux heures avant que tout fonctionne, mais une fois que j’ai commencé, je n’ai pas arrêté. J’ai coupé l’herbe pendant environ cinq heures. »

Ross a expliqué que s’asseoir dans son tracteur climatisé, qui dispose également d’une radio et de vitres teintées, lui apporte un « tout autre niveau de paix » et l’aide à se connecter avec le domaine et sa faune.

Il a poursuivi: « Je suis assis là et je fais rouler mon cannabis, et, mec, je regarde la propriété et je peux apprécier mes luttes et mes triomphes, ces jours difficiles. C’est la plus petite chose, mais ça garde un sourire sur mon visage.