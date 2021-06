Le mythe de Loki, la légende qui a donné vie au personnage Marvel

Notre bien-aimé dieu des mensonges dans le mcu, il n’a pas été créé à partir de rien. Ce drôle de personnage est inspiré d’un dieu nordique, en particulier dans le mythe de Loki.







Thor, Odin, Loki, Achille, Thanos et plein d’autres personnages de bandes dessinées ont leur origine dans les différents mythologies anciennes, surtout dans le grec et le norrois, qui sont si vastes qu’ils ont été l’inspiration de nombreuses histoires à travers les siècles.

Mais comme il arrive souvent, les histoires que nous connaissons ils ne sont pas si fidèles aux légendes originales et c’est pourquoi il est généralement très intéressant de savoir le compte officiel de ces personnages. Dans le cas du mythe Loki, il y a très peu de relation qui existe avec les aventures de ce dieu dans l’UCM, mais dans les deux cas il a gardé l’essence de sa personnalité.

Connaître le mythe de Loki

Loki était le fils des géants Farbauti et Laufey, bien qu’il ait eu la chance de grandir mélangé parmi les dieux. Il a si bien réussi à s’installer à Asgard qu’il a été considéré Le frère de sang d’Odin, Contrairement à ce que Marvel nous a dit où il se voit confier le rôle du fils adoptif et frère de Thor.

Il était un dieu rusé et dans les mythes les plus anciens, il le considère comme un dieu bienveillant mais très espiègle, il s’amusait à faire quelques blagues sur des dieux et des humains sans méfiance.







La légende raconte que Loki a utilisé sa sagacité pour aider les dieux à différents moments. À une occasion, le géant Hrimthurs a accepté de construire un mur géant autour d’Asgard en échange de rester avec la déesse Freya, le soleil et la lune. Le géant avait 6 mois pour finir et pour cela il utiliserait son fidèle cheval Svadilfare.

Lorsque les dieux ont réalisé que le géant parviendrait à respecter le délai, ils ont demandé l’aide de Loki pour créer un plan qui évitera de livrer Freya. Loki transformé en jument et ont réussi à distraire Svadilfare assez longtemps pour qu’ils ne puissent pas garder l’accord. De cette « distraction » Loki a donné naissance à un cheval à huit pattes qu’il appela Sleipner et l’a donné à Odin en gage de son appréciation.

Sleipner n’était pas le seul descendant de Loki. Avec Angerbode, un géant redoutable, il a eu 3 enfants, qui se sont avérés être les monstres les plus redoutables de l’univers: le loup Fenrir, Fenrisulven ; le Serpent Midgard, Midgardsormen et Héla, la reine de l’enfer.

Par la suite, il épousa la déesse Sigyn et a eu deux enfants : Narfi et Vali.

Le changement de Loki

Jusqu’à ce moment, au-delà de quelques blagues qui provoquaient la discorde et de petits combats entre dieux, il semblait que Loki resterait à Asgard sous la protection de les Ases, dieux du bien. Mais les choses ont changé quand les singeries de Loki se sont transformées en vrais maux.

Loki a fait une farce qui mis fin à la vie d’un des fils d’Odin. Balder, le dieu de la bonté, avait fait d’étranges cauchemars qui prédisaient la mort, alors sa mère a décidé de faire une série de serments garantissant que aucun objet ne pourrait l’endommager.

Après cela, les dieux Ases, ils ont commencé à jouer. Des flèches et des épées lui furent lancées et ils se sont amusés à constater que rien ne pouvait lui faire de mal. Mais pour Loki ce n’était pas amusant, le sorcier du mensonge trompé la mère de Balder de sorte qu’il a avoué que un gui c’était le seul objet qui pouvait nuire à son fils.

Alors il prit un gui et le tendit à Hödr, un dieu aveugle fils d’Odin, et avec une attitude plaisante l’a exhorté à attaquer son frère avec ce qu’il lui avait donné. Au moment, Balder est mort. Tous les dieux savaient que c’était Loki qui l’avait causé, cependant, puisqu’ils étaient dans une zone de trêve, ils ne pouvaient pas lui faire payer pour ses actes.

Pour empêcher la mort définitive de Balder, son frère Hermod voyage en enfer et il supplie Hela de libérer son âme. Elle pose comme condition que tous les êtres vivants pleureront la mort de ce dieu pour montrer à quel point il était cher.

À ce moment là, Loki prend la forme d’un géant et se tient devant le bûcher de deuil de Balder refuse de pleurer disant que ce dieu n’avait jamais rien fait pour elle. Compte tenu de cela, Hela refuse d’abandonner l’âme de Balder et cela reste mort.

Comme punition, les dieux ont pris Vali et ils l’ont transformé en un grand méchant loup, puis ils l’ont tué et avec leurs intestins ils tenaient Loki. Ils l’ont emmené dans une grotte profonde et l’ont attaché à une pierre où le venin d’un serpent s’égoutterait sur sa tête, lui causant une grande douleur, pour le reste de l’éternité.

A Ragnarök Loki parvient à s’échapper de son emprisonnement et commence à combattre les dieux. Après une longue bataille, il parvient à tuer Heimdall, mais il le blesse aussi. et mourir au combat.

Bien que nous connaissions tous déjà l’issue de Loki dans l’UCM, nous espérons que les aventures de ce personnage, avec l’aide du Tesseract, dans sa nouvelle série donnez-nous l’occasion de profiter une autre fin pour ce drôle de personnage, celui qui est loin de la façon dont le mythe Loki se termine.