Cette semaine sur les forums: Aller sur Mars, cadeau SpaceX et une Terre alternative!

Smartbox Dose d'adrénaline Coffret cadeau Smartbox

Une expérience forte en émotions, c’est ce que propose ce coffret Dose d’adrénaline. Qu’elles soient sur terre, dans l’eau ou dans les airs, les activités de cette sélection seront jouissives et inoubliables. Une session de pilotage à bord de la prestigieuse Ferrari, un saut à l’élastique exceptionnel, un survol digne d’un super héros au-dessus de l’eau en flyboard… Il y a forcément une activité qui correspond aux envies et au tempérament de chacun. Tout le monde ressortira de cette expérience le sourire aux lèvres et le cœur rempli d’émotions intenses.