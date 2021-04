Phoebe Dynevor et Pete Davidson se rapprochent

Tout comme Regé – Jean Page, Phoebe Dynevor est devenue l’une des actrices les plus connues de cette époque. Son rôle de Daphné dans la série à succès Netflix, Bridgerton, en a fait non seulement la favorite de la bande, mais grâce à elle, elle a acquis une grande renommée internationale.

Mais, le niveau d’intérêt était tel que Phoebe Dynevor engendré parmi les fans de Bridgerton que, maintenant, tout ce qu’il fait est une raison pour lui de devenir le centre d’attention. Cependant, l’une des questions qui intrigue le plus ses fidèles est de savoir comment est sa vie amoureuse.

Phoebe Dynevor comme Daphné à Bridgerton. Photo: (IMDB)



A tel point que, il y a des mois, L’actrice est liée au comédien américain Pete Davidson. Bien qu’aucun d’eux n’ait confirmé la relation, ils ne l’ont pas nié non plus, de sorte que les rumeurs d’une prétendue cour entre eux grandissent chaque jour.

Tellement de Phoebe Dynevor en tant que son petit ami supposé, ils ont été vus plus d’une fois coïncidant aux mêmes endroits. Tout d’abord, un témoin les a vus ensemble au Royaume-Uni et a assuré qu’ils ressemblaient à un couple et, plus tard, le fait a été ajouté qu’elle s’était rendue à Brooklyn où il vit et Davidson a été vue à Manchester, où elle réside.

Cependant, maintenant, le comédien américain et ex-petit ami d’Ariana Grande a une fois de plus démontré à quel point il est compatible avec l’actrice britannique. C’est que, tout comme elle a joué dans Bridgerton, il jouera J’ai couché avec Joey Ramone.

Pete Davidson est à nouveau d’accord avec Phoebe Dynevor. Photo: (Getty)



C’est une adaptation, « une chronique de la vie et de la carrière du chanteur principal du groupe Los Ramones et de son ascension en tant qu’icône de la contre-culture», Selon la déclaration publiée par Netflix et STXfilms. Autrement dit, un autre point en faveur de la relation entre Davidson et Dynevor: les deux fonctionneront pour le géant du streaming, coïncideront-ils sur le plateau?