L’ESO publie des images des 42 plus gros astéroïdes du système solaire avec les formes les plus particulières

Les images les plus nettes de 42 des plus gros astéroïdes de notre système solaire ont été publiées par l’Observatoire européen austral (ESO). Les images détaillées, qui ont été capturées par le Very Large Telescope (VLT) de l’ESO au Chili, ont été publiées avec la date de sortie et le numéro étant un hommage à l’écrivain de science-fiction Douglas Adams.

Les observations sur les astéroïdes, qui étaient situés entre Jupiter et Mars, révèlent un large éventail de formes particulières des astéroïdes, de l’os de chien à la forme sphérique. La recherche aide les astronomes à retracer l’origine des astéroïdes dans notre système solaire.

Les chercheurs ont réalisé que les corps observés peuvent être divisés en deux familles après avoir reconstruit leurs formes. Certains astéroïdes étaient parfaitement sphériques comme Cérès et Hygiea, tandis qu’il y en avait d’autres avec une forme plus « particulière et allongée », le principal étant Kleopatra, l’astéroïde en os de chien.

La plupart des objets mesuraient plus de 100 kilomètres, les Ceres et Vesta étant les deux plus gros objets à 940 et 520 kilomètres respectivement.

Selon Pierre Vernazza du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille en France, seules trois grandes ceintures d’astéroïdes principales, Ceres, Lutetia et Vesta, ont été imagées avec un haut niveau de détail jusqu’à ce jour car elles ont été visitées par les missions spatiales de l’Europe Agence spatiale et NASA, Rosetta et Dawn, respectivement.

Vernazza et son équipe avaient entrepris une étude approfondie des principaux corps de la ceinture d’astéroïdes entre 2017 et 2019, dont les résultats ont été publiés dans Astronomie & Astrophysique le 12 octobre 2021.

Les dernières images de 42 astéroïdes signifient plusieurs caractéristiques clés telles que leur densité de forme 3D, qui était auparavant restée largement inconnue. En combinant les formes des astéroïdes avec des informations sur leurs masses, Vernazza et son équipe ont découvert que la densité des objets variait considérablement selon la taille de l’échantillon.

Les quatre astéroïdes les moins denses, qui comprenaient Sylvia et Lamberta, avaient des densités d’environ 1,3 gramme par centimètre cube, ce qui équivaut à peu près à la densité du charbon. Les astéroïdes les plus denses étaient Kalliope et Psyché, qui avaient des densités supérieures à celle du diamant, égales respectivement à 4,4 et 3,9 grammes par centimètre cube.

Les résultats soutiennent la théorie selon laquelle les astéroïdes les moins denses ont migré vers leur emplacement actuel après leur formation dans les régions éloignées au-delà de l’orbite de Neptune. Selon Josef Hanuš de l’Université Charles de Prague, l’étude fournit « un solide soutien à une migration substantielle de ces corps depuis leur formation », ajoutant que c’était la seule explication de la variété de leur composition.

L’échantillon d’astéroïdes a été choisi en hommage à la série The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy de Douglas Adams, publiée il y a 42 ans à la même date. Se référant à l’écrivain, l’ESO a déclaré que les images étaient « un bond en avant dans l’exploration des astéroïdes, rendue possible grâce aux télescopes au sol, et contribuent à répondre à la question ultime de la vie, de l’univers et de tout ».

Dans le livre, le nombre 42 serait la réponse à la même question ultime.

