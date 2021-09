Le mode carrière de NBA 2K22 est désormais essentiellement un RPG en monde ouvert sur PS5

Nous avons rendu compte de la nouvelle ville dans la version PlayStation 5 de NBA 2K22 plus tôt dans la journée, mais nous avons maintenant le rapport Courtside complet, qui approfondit tous les détails. Le principal point à retenir est que le nouveau mode Carrière est essentiellement un RPG en monde ouvert, par opposition à une histoire de style Telltale avec quelques parties de basket-ball entre les deux.

Vous explorerez le bac à sable, développerez votre marque et interagirez avec des agents, des directeurs généraux et bien plus encore. Au lieu de suivre un scénario linéaire, vous serez plutôt libre d’entreprendre des quêtes secondaires – comme devenir producteur de disques ou créateur de mode – tout en vous efforçant d’atteindre votre objectif global de jouer dans la NBA.

De plus, les mises à jour saisonnières apporteront de nouvelles quêtes et scénarios au jeu, tandis qu’il y aura un nouveau lot de récompenses toutes les six semaines à débloquer. Vous pourrez participer à des courses cyclistes et, bien sûr, vous pourrez jouer sur des courts à travers le monde ouvert contre d’autres joueurs en ligne. Il y aura même de nouveaux bâtiments de matchmaking, vous n’aurez donc plus à attendre dans les files d’attente si vous ne le souhaitez pas.

2K Sports a ajouté des tonnes de PNJ pour rendre le décor plus vivant que ses prédécesseurs, et il y aura bien sûr divers magasins et autres attractions avec lesquels vous pourrez interagir. On ne sait pas comment le scénario sera géré sur la PS4 – le nouveau quartier sur le thème des navires de croisière semble nettement plus petit que la ville – mais nous visons à vous apporter un examen des deux versions si possible.

Pour plus d’informations sur le genre de choses que vous pouvez vous attendre à trouver dans la ville, nous vous recommandons de lire le Courtside Report qui approfondit tous les détails. Vous pourrez explorer à vélo, en skateboard ou en patins à roues alignées – et comme indiqué précédemment, la récompense globale pour avoir atteint le niveau 40 au cours de la première saison est un kart. Devrait être amusant!