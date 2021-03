La nouvelle bande-annonce de In the Earth est beaucoup de «  non  »

Sierra Nevada Brewing Company Sierra Nevada Trip In The Woods - Visions Of Sugar Plums Ba - Bouteilles De Bière 75 Cl - Sierra Nevada Brewing Company - Saveur Bière

Trip in the Woods : Vision Of Sugar Plums de Sierra Nevada est une bière américaine hybride qui s'inspire du style belge Dubbel, du Quadrupel mais aussi du Barleywine américain vieilli dans des fûts de vin rouge, brandy et bourbon. Attendez-vous à beaucoup de complexité derrière cette robe brune aux reflets