The Purge 6 présentera une toute nouvelle Amérique, déclare le créateur

Sorti en 2013, le premier film présentait un monde dystopique où une fois par an et pendant 12 heures la nuit, tous les crimes, y compris le meurtre, sont autorisés dans toutes les villes d’Amérique. Avec cette prémisse à l’esprit, la franchise a ensuite continué à raconter différentes histoires en construisant une saga anthologique comprenant cinq films et une série télévisée.

En 2021, le cinquième opus est sorti en salles, intitulé La purge éternelle. À la fin du film, le pays est plongé dans une crise terrible, avec toute sa population idéologiquement divisée, avec un large groupe favorable à l’établissement de The Purge comme quelque chose de permanent.

Dans une interview avec Variety, le créateur de la saga, James DeMonaco, a partagé quelques détails intéressants sur le prochain film :

« Ce n’est pas complètement différent des films précédents, mais c’est une nouvelle Amérique dans laquelle nous entrons. Dans The Forever Purge, l’Amérique s’est en quelque sorte effondrée, et elle s’est vraiment en quelque sorte cartographiée selon différentes idéologies. Les États sont basés sur la sexualité, religion et idéologie. Nous nous sommes donc séparés et l’état de discorde est à son comble. Nous entrons dans la Purge dans ce monde.

Dans ce scénario chaotique, il ne fait aucun doute que le sixième film de La purge saga pourrait être l’une des plus violentes, présentant une guerre entre les peuples soutenant La purge et ceux qui s’y opposent.

Comment la purge a-t-elle gravé son héritage dans le genre de l’horreur

Après le succès du premier film, Blumhouse a vu la possibilité de construire une franchise qui est rapidement devenue l’une des plus populaires du genre horreur.

Le deuxième film est arrivé un an seulement après le premier. La purge : l’anarchie suit un homme qui cherche à se venger de la mort de son fils, mais finit par rejoindre un groupe de personnes pour l’aider à survivre à la durée de 12 heures de La purge.

Le troisième volet, intitulé Année électorale, se concentre sur Leo Barnes (Frank Grillo), le chef de la sécurité d’un des candidats à la présidentielle. Pendant la nuit de La purgeLeo devra la protéger d’un groupe de purgeurs cherchant à la tuer, car elle veut éliminer La purge pour toujours.

Dans La première purgela saga voyage enfin dans le temps pour nous raconter les origines du terrible processus et comment s’est déroulé le test pour commencer à le mettre en œuvre.

En 2018, Blumhouse et USA Network la saga est arrivée sur le petit écran avec une série qui se déroule entre les événements de Anarchie et Année électorale. La première saison suit un groupe de personnes apparemment sans lien lors de la célébration de La purge. De son côté, le second volet débute dans les derniers instants d’une des nuits sanglantes, et suit les personnages aux prises avec les conséquences de La purge.

Enfin, dans La purge éternelleaprès la fin d’une nouvelle nuit de crimes, un groupe de purgeurs décide de poursuivre les meurtres à la recherche d’une extension La purge en quelque chose de permanent.