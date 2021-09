Fonctionnalité: Comment Train Sim World 2 offre plus d’immersion d’évasion sur PS5

À une époque où les transports en commun étaient découragés, Train Sim World 2 a fourni aux propriétaires de PlayStation un moyen de se déplacer. L’industrie du jeu vidéo dans son ensemble a bénéficié d’un coup de pouce de la pandémie, avec de plus en plus de personnes restant à l’intérieur et recherchant des divertissements à domicile. Mais la simulation ferroviaire du développeur Dovetail, avec sa variété d’itinéraires du monde entier, a fourni une normalité bien nécessaire pendant des périodes extraordinaires. C’est quelque chose que le producteur principal Matt Peddlesden a entendu des fans.

« Personnellement, beaucoup de gens m’ont envoyé un message et m’ont dit à quel point la disponibilité du jeu a signifié pour eux, en particulier [during the pandemic], nous dit-il. « [The game has] devenez quelque chose avec lequel vous pouvez vous détendre ou vous détendre, alors vous arrêtez de vous soucier des choses et vous pouvez simplement vous concentrer sur ce seul train qui descend une ligne. C’est presque comme compter les moutons quand on essaie de s’endormir, alors les gens ont trouvé cela très apaisant.

Nous discutions avec Peddlesden avant la sortie de Train Sim World 2 sur PlayStation 5 à la fin du mois dernier. Le studio a programmé le déploiement pour qu’il coïncide avec son expansion Rush Hour, un trio d’itinéraires couvrant les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Le Boston Sprinter – qui dessert le corridor nord-est, de Boston à Providence – est déjà disponible, et Nahverkehr Dresden suivra plus tard cette semaine. Mais qu’est-ce que l’heure de pointe en premier lieu ?

« Je suppose que vous pourriez réduire cela à deux éléments clés », commence Peddlesden. « L’un d’eux est plus de trains. Généralement, lorsque nous établissons un horaire, nous nous concentrons sur la livraison des trains que vous jouez mais pas ceux que vous n’allez pas jouer. Et cela signifie que vous obtenez plus de services, mais généralement dans un environnement plus calme.

Il poursuit : « En ce qui concerne l’heure de pointe, nous avons essayé de déployer des efforts supplémentaires pour apporter également tous les trains non jouables. Ainsi, dans la version Boston Sprinter, il y a environ 180 services jouables, mais il y en a environ 700 au total. Il y a donc environ 500 trains IA qui circulent, et tout cela est basé sur le tableau en temps réel. Dans la vraie vie, Boston regorge de trains tout le temps, et c’est ce que signifie vraiment l’heure de pointe. »

Le deuxième élément concerne le grand nombre de navetteurs qui montent et descendent des trains. « Sur la PS4, nous avons limité le nombre de personnages dynamiques sur la plateforme à 20 », explique-t-il. « Nous avons donc procédé à une refonte du système de passagers afin de pouvoir afficher plus de modèles à l’écran à la fois. Maintenant, vous obtenez 100 passagers sur la PS4, et encore plus sur la PS5.

En prenant le contrôle de l’emblématique MBTA F40PH-3C, l’augmentation globale du nombre de passagers qui montent et descendent des trains est immédiatement évidente. Bien que nous ne puissions pas dire que nous ayons jamais particulièrement remarqué le manque de navetteurs sur les itinéraires précédents, la différence est flagrante une fois que vous voyez une plate-forme animée dans ce module complémentaire Rush Hour – en particulier sur la PS5, où les stations regorgent de vie. Avec autant de personnes, la variété des modèles est importante, quelque chose que Dovetail a abordé.

« Au fur et à mesure que vous ajoutez plus de personnes à la plate-forme, vous devenez plus conscient qu’elles sont toutes les mêmes », rit Peddlesden. « La variété vient d’un certain nombre d’endroits différents : des t-shirts de couleurs différentes, des motifs, etc. Il y a aussi différentes tenues en plus de cela, et nous avons corrigé le système météo pour que les gens portent des vêtements d’hiver quand il fait plus frais.

Ce n’est pas parfait, et vous verrez les passagers se chevaucher et s’insérer dans le paysage alors qu’ils suivent leurs routines, mais tant que vous ne suranalysez pas, le jeu injecte définitivement plus d’immersion dans les périodes de pointe. Comme mentionné, vous verrez également beaucoup plus de rails circuler sur les lignes à vos côtés, ce qui non seulement vous aide à vous plonger dans l’expérience de faire partie d’une voie ferrée très fréquentée, mais a également des implications sur le jeu : vous devrez faire face à plus de signaux, par exemple.

Fonctionnant sur PS5, la fidélité visuelle est améliorée dans tous les domaines, et de manière notable. Bien que le jeu n’ait pas le budget pour rivaliser avec Microsoft Flight Simulator, les modèles de train sont minutieusement détaillés et de nombreuses stations sont méticuleusement recréées. Bien qu’il ne fasse pas partie de l’extension Rush Hour, le récent module complémentaire Cane Creek desservant la zone Potash semble absolument sublime sur la console de nouvelle génération de Sony.

Malheureusement, la résolution plus élevée se fait au détriment des problèmes de performances. Nous avons remarqué que le framerate est extrêmement variable, où il fonctionnait à 60 images par seconde pour la plupart robustes grâce à la rétrocompatibilité, ce qui est dommage. La fréquence d’images ne semble baisser que dans les stations occupées, bien que même avec les améliorations apportées au streaming d’actifs alimenté par le SSD, il y a encore des problèmes à haute vitesse.

Il est clair qu’il y a plus d’optimisation à faire pour Dovetail, alors, mais il exécute Train Sim World 2 en tant que service ces jours-ci – et cela est démontré par la façon dont l’interface utilisateur a été rénovée. Il est désormais beaucoup plus facile de gérer vos itinéraires achetés, et il existe également de nombreuses autres façons de digérer les informations en un coup d’œil depuis l’écran de pause. Soi-disant, il existe également de nouvelles commandes Shift pour la vue de la caméra extérieure, mais franchement, nous n’avons pas été en mesure de comprendre cela.

Et pourtant, il y a évidemment plus que le développeur pourrait faire pour améliorer l’immersion sur la PS5 – il s’agit simplement de savoir s’il aura le budget et les ressources pour le faire. Nous avons interrogé Peddlesden sur le DualSense par exemple, et si ses déclencheurs adaptatifs pouvaient être mappés pour refléter la résistance des manettes et des leviers : « C’est quelque chose que je veux regarder mais ce n’est pas sur la feuille de route pour le moment.

Et qu’en est-il du casque de réalité virtuelle de nouvelle génération de Sony ? « Ce serait phénoménal, n’est-ce pas ? il réfléchit, révélant qu’il est un grand fan de jeux en VR à la maison. « Cela me fait beaucoup de peine que le jeu ne soit pas en VR. La triste réalité est que les simulateurs de train sont encore un domaine relativement spécialisé et que le nombre de personnes qui ont des casques VR est également un créneau. Quand c’est le bon moment, nous sommes prêts à partir – mais ce n’est pas vraiment le bon moment, à la fois pour le public de la VR et pour nous. Je suis un grand fan, cependant.

Même sans l’ajout de la réalité virtuelle, nous nous sommes retrouvés à perdre de plus en plus d’heures pour Train Sim World 2 au cours de la dernière année. Avec ses nouveaux itinéraires Rush Hour, Dovetail a réussi à intégrer encore plus d’immersion dans une expérience d’évasion déjà excellente. Et bien qu’il y ait des défauts avec ce port PS5, il ne semble pas que Dovetail soit encore terminé – d’après ce que nous avons vécu et d’après ce que dit Peddlesden, le jeu est sur la bonne voie.

Merci beaucoup à Matt Peddlesden d’avoir pris le temps de nous parler, et à Dovetail d’avoir fourni un code de révision PS5 afin que nous puissions essayer le Boston Sprinter par nous-mêmes. Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de concision et de lisibilité.