Cinquante Nuances de Grey peuvent-elles revenir ?

Le sexe n’est plus un sujet tabou pour les productions cinématographiques. Il existe de nombreux films ou séries qui ont ce thème comme thème principal et l’un d’eux est Cinquante nuances de Grey. Protagonisée par Jamie Dornan dans la peau de Christian Grey et Dakota Johnson Sous le nom d’Anastasia Steel, cette trilogie est sortie pour la première fois en 2015 montrant une nouvelle façon de voir les relations.







Cinquante nuances de Grey il a rapporté 1,325 million de dollars dans le monde, une nomination aux Oscars et 17 nominations aux Razzie. Mais, malgré le succès planétaire, sort en février 2018 le dernier film de cette trilogie basée sur les best-sellers d’EL James, se terminant ainsi par l’histoire de Christian et Anastasia. Et, depuis lors, ni Jamie Dornan ni Dakota Johnson ils ont de nouveau travaillé ensemble.

Tout au long des films, les acteurs ont transmis une chimie inégalée. Cependant, au début, leur relation n’était pas tout à fait bonne, mais avec le temps, les heures de tournage et les présentations des films, leur amitié a commencé à s’installer. « Nous sommes comme des frères. Je suis marié et elle a une sorte de relation, mais nous ressentons beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre et nous nous connaissons très bien.» a poursuivi Dornan lors de l’émission Jimmy Kimmel en 2018.







Et maintenant, après si longtemps, les acteurs se sont retrouvés lors d’un festival. Il est évident que leur lien ne dépasse pas l’amitié, mais lors de la rencontre de ce samedi, ils ont décidé de maintenir un peu de distance sociale. C’est le Telleuride Film Festival, qui s’est tenu dans l’État du Colorado, qui a réuni les protagonistes de Cinquante nuances de Grey.

En réalité, les interprètes ont pris des photos ensemble qui ont rendu leurs fans fous des retrouvailles. Néanmoins, il convient de noter que la réunion à nouveau n’était pas une simple coïncidence, mais que tous deux étaient invités à l’événement. Elle a, pour sa part, présenté La fille perdue, le premier film réalisé par Maggie Gyllenhaal, la sœur de Jake.

D’un autre côté, Jamie Dornan est apparu dans le Colorado pour la première diffusion de Belfast, un film dans lequel il joue aux côtés de Caitriona Balfe. Malgré tout, l’espoir de les voir retravailler ensemble sur un projet reste intact chez les fans de la trilogie 50 Shades.