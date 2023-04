Le même compte WhatsApp sur plusieurs mobiles en même temps : la nouveauté la plus attendue est enfin officielle

KidKraft Aire de jeux sport et escalade

Aire d'escalade et de sport Kidkraft pour jeunes enfants 5 activités et 3 ballons pour un apprentissage complet Cette aire de jeu très ludique permettra à l'enfant de développer sa motricité grâce à de nombreuses activités. Sa conception à 360°permet à plusieurs enfants de jouer en même temps. Ils pourront compter les points, se muscler et découvrir pleins de jeux grâce à cet aire de jeux Kidkraft. 3 balles ou ballons sont livrés avec cet article (Football, basketball et baseball) Sports disponibles: - Echelle en bois à monter - Toboggan - Panier de basket - Cage de football - Cibles à viser