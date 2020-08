Un garçon a parcouru 5000 kilomètres pour tuer un streamer Twitch de 18 ans

sur la photo: Matthew Thane (Gofundme)

Matthew Thane, un streamer de 18 ans actif sur Twitch sous le pseudonyme JPN, aurait pu être tué il y a quelques jours pour un différend né en ligne d’un jeu au populaire jeu de tir en ligne Call of Duty. La police de Flower Mound, Texas, où le meurtre du jeune homme a eu lieu, en est convaincue: selon les enquêteurs, appuyer sur la gâchette du pistolet qui a tué le garçon aurait été un Californien de 23 ans, qui aurait donc fait un aller-retour sur plus de 5 000 kilomètres pour rejoindre Thane et faire le geste.

L’existence d’une relation entre Thane et son bourreau a été déterminée par les agents à travers les contacts que les deux avaient en ligne, mais l’étape qui les a conduits à soupçonner plus fortement le jeune homme de 23 ans a été l’analyse de ses enregistrements téléphoniques: les informations obtenues ont révélé comment le jeune homme avait voyagé de son domicile en Californie à Flower Mound, puis à nouveau en Californie – le tout en 3 jours compatible avec le moment du meurtre.

Les enquêtes – lit le communiqué de presse des forces de l’ordre de Flower Mound – se sont donc poursuivies avec l’envoi de deux agents dans la ville natale de 23 ans. Après avoir obtenu, conjointement avec la police locale, le mandat de perquisition au domicile du suspect, les policiers se sont présentés à son adresse et ont tenté de prendre contact avec lui; alors que la police tentait de faire sortir le suspect de son domicile, ce dernier à son tour pris la vie d’un coup de feu avant que les agents ne puissent l’atteindre.

Les preuves trouvées à l’intérieur de la maison auraient cependant confirmé la responsabilité de l’homme de 23 ans dans le meurtre de Thane. Selon les reconstructions qui ont émergé de l’affaire, les deux peuvent avoir eu un discussion en ligne, bien qu’il ne soit pas clair si cela s’est produit pendant ou à la suite de la lecture du jeu vidéo à travers lequel ils se sont rencontrés; ce qui semble certain, c’est que le tueur a guidé indépendamment vers la maison du streamer, mettant le feu à un réservoir de propane pour l’attirer hors de la maison, puis lui tirant dessus à mort et rentrant chez lui.