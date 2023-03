Fin expliquée de « Shadow and Bone » – Saison 2 : ce qui est arrivé à Alina, Mal, Kirigan et les Ravens

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans la deuxième saison de « Shadow and Bone » (« Shadow and Bone » dans sa langue d’origine), série netflix Basée sur les romans à succès « Grishaverse » de Leigh Bardugo, Alina est déterminée à mettre fin au Pli des Ombres et à sauver Ravka de la ruine, mais alors que certains la voient comme une lueur d’espoir, d’autres la voient comme une traîtresse et une menace. .

Alors qu’Alina et Mal se réfugient ailleurs pour trouver un indice sur le deuxième ampli, Kaz, Inej et Jesper retournent à Ketterdam, où ils trouvent des ennuis et une nouvelle alliée, Nina, qui offre ses pouvoirs en échange de la libération de l’ampli. sa vie.

Pour sa part, Le général Kirigan sort de l’ombre avec une nouvelle armée terrifiante de monstres ténébreux qui l’accompagnent partout, libère quelques Grishas qui acceptent de le suivre et de l’aider dans ses projets, et tente de trouver un remède au mal qui l’afflige dans la saison 2 de « ombre et os”.

Mal et Alina s’échappent ensemble dans la saison 2 de « Shadow and Bone » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « SHADOW AND BONE » ?

Pour avoir une chance de se battre contre le Darkling, Alina et Mal doivent rassembler leurs puissants nouveaux alliés et commencer un voyage pour la deuxième créature mythique qui peut amplifier les pouvoirs du Suncaller. Avec l’aide de Sturmhond / Nikolai Lantsov et de son équipage, ils la traquent jusqu’au Sea Whip.

Cependant, lorsqu’il canalise son pouvoir, il a des visions du Darkling, les mêmes qui ont commencé après sa confrontation avec Kirigan et deviennent de plus en plus intenses et réelles. Il parait, il y a toujours un lien entre euxchose dont Kirigan compte bien profiter pour mener à bien ses sinistres plans.

Avec le deuxième amplificateur, le protagoniste de « ombre et os» et ses alliés plongent dans l’ombre pour la détruire, mais le pouvoir d’Alina ne suffit pas, comme le lui rappelle Kirigan dans une vision. Après l’échec, ils atterrissent à Lantsov, où Sturmhond révèle qu’il est le prince Nikolai.

Afin qu’Alina et les Grishas regagnent la confiance de la ville, Nikolai propose un faux engagement. Mal comprend que c’est pour le bien de Ravka et après l’annonce officielle, tout est concentré sur la localisation du Fire Bird, le troisième amplificateur.

Lorsque Genya et David réalisent que Kirigan n’a aucune pitié pour étendre son pouvoir, ils décident de s’enfuir, mais le Darkling s’arrête et punit sévèrement le premier. David parvient à s’échapper et tend la main à Alina pour l’informer du lien qu’elle entretient avec sa rivale.

Pendant ce temps, Baghra utilise ses pouvoirs pour s’échapper avec Genya. Les Ravens affrontent Pekka, qui est coupable de la mort du frère Kaz et de la personne qui leur a pris le club. Après avoir terminé sa vengeance, Kaz libère Inej et Nina récupère l’épée légendaire de Shu Han dont Alina a besoin..

Alina teste ses pouvoirs dans la deuxième saison de « Shadow and Bone » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « SHADOW AND BONE » ?

Alina détruit-elle le Darkling ?

Après avoir découvert que Mal est le troisième amplificateur et qu’elle doit mourir pour qu’Alina gagne suffisamment de puissance pour faire tomber le Fold, le gang trouve un moyen pour que le Suncaller gagne en puissance sans sacrifier l’amour de sa vie. Grâce au don de Tamar, ils prévoient d’arrêter le cœur de Mal assez longtemps pour qu’Alina puisse accomplir sa mission.

Cependant, Kirigan apparaît, répand les ombres et blesse mortellement Mal, qui supplie Alina de le tuer pour obtenir le pouvoir dont elle a besoin pour sauver le monde. Alina poignarde son amant et il y a une énorme explosion qui détruit tout le Fold.

Kirigan survit et demande à Alina de le rejoindre. Bien sûr, elle le rejette et profite de la distraction de la bataille pour le poignarder avec l’épée Neshyenyer. Zoya et Genya prennent alors sur eux d’incinérer son corps pour s’assurer qu’il ne revienne pas. Selon les livres « Grishaverse », il existe des moyens pour que le Darkling puisse revenir. Cela arrivera-t-il dans la saison 3 de « ombre et os” ?

Alina récupère-t-elle Mal ?

Nina essaie d’aider Mal, mais elle ne peut rien faire, alors Alina utilise le merzost, c’est-à-dire la magie des ombres sombres tout comme Kirigan, pour ramener son amant. Après la bataille, Mal décide de s’éloigner de l’Invocateur du soleil et de trouver sa propre voie..

Nikolai remet sa boussole spéciale et le nom de Sturmhond à Mal, qui monte à bord du Volkvolny/Hummingbird avec Tamar, Tolya et Inej, qui est déterminée à retrouver son frère. En effet, à la fin de la saison, il repère un navire négrier et se prépare à combattre.

D’un autre côté, Genya perd David, Nina obtient un pardon, mais ne parvient pas à libérer Matthias, et Nikolai voit un monstre de l’ombre dans le miroir après avoir ressenti une douleur dans son épaule blessée. Cela signifie-t-il qu’il se transforme en une de ces créatures ?

À la fin de la deuxième saison de « Shadow and Bone », Kaz révèle aux Crows qu’il existe une drogue appelée « jurda parem » qui a le pouvoir d’amplifier les pouvoirs de Grisha et que les Fjerdans ont l’intention d’utiliser comme arme. Lors du couronnement de Nikola et Alina, une femme Fjerdan utilise la drogue, provoquant des convulsions et des crachats de sang.

Alina parvient à s’en remettre et utilise la coupe pour éliminer la menace. Le problème est que son énergie n’est plus claire mais sombre comme celle du Darkling.