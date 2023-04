ASUS ROG Ally : la console portable avec Windows 11 et processeur AMD Ryzen est désormais officielle

IBM ThinkPad P14s Gen 3 (AMD) 6850U Station de travail mobile 35,6 cm (14") WUXGA AMD Ryzen™ 7 PRO 32 Go LPDDR5-SDRAM 1000 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Noir

Innovez librement, n'importe oùInspirez-vous dès le départVos besoins, votre configurationTout ce dont vous avez besoin pour être connecté, ou non <b>Équipée pour les professionnels</b><br/>Intégrant les processeurs mobiles AMD Ryzen PRO série 6000, la station de travail mobile ThinkPad P14s Gen 3 offre des performances de pointe dans un modèle d’entrée de gamme.<br/>Grâce à des fonctionnalités de collaboration, de productivité et de connectivité améliorées, profitez de la liberté de travailler depuis n’importe quel endroit.<br/>Cette station de travail légère est idéale pour les professionnels, les enseignants et les étudiants.<br/><br/><b>Applications logicielles certifiées</b><br/>La station de travail mobile ThinkPad P14s Gen 3 bénéficie de nombreuses certifications ISV.<br/>Vous pouvez donc lui faire confiance pour gérer de lourdes charges de travail.<br/>Vous pourrez mener à bien vos tâches avec des applications comme AutoCAD, Revit et SolidWorks sans perdre un instant.<br/><br/><b>S’adapte aux styles de travail les plus exigeants</b><br/>Faites votre choix entre plusieurs options d’écran pour répondre à vos besoins.<br/>De l’écran 4K avec étalonnage des couleurs en usine X-Rite et Dolby Vision à la technologie tactile, en passant par la filtration de la lumière bleue, tout est clair et net sur la station de travail mobile ThinkPad P14s Gen 3, que vous travailliez à l’intérieur, à l’extérieur ou en déplacement.<br/><br/><b>Testée pour résister aux conditions extrêmes</b><br/>Nous utilisons les normes MIL-STD 810H du département américain de la Défense afin d’atteindre l’équilibre parfait entre rapport qualité/prix et durabilité pour nos portables ThinkPad.<br/>Nous testons les ordinateurs selon 12 normes de niveau militaire et les soumettons à plus de 200 contrôles qualité pour nous assurer qu’ils fonctionnent dans les conditions les plus extrêmes.<br/>Des terres sauvages de l’Arctique aux tempêtes de sable du désert, ces tests couvrent des conditions environnementales extrêmes portant sur la température, la pression, l’humidité et les vibrations.<br/><br/><b>Déconnectez-vous seulement lorsque vous le souhaitez</b><br/>Malgré son impressionnant niveau de puissance, la ThinkPad P14s Gen 3 est notre station de travail mobile la plus légère à ce jour (à partir de seulement 1,28 kg).<br/>Elle propose également des options de connectivité transparentes, idéales lorsque vous êtes en déplacement.<br/>Les options Wi-Fi Stellar vous permettent de rester connecté, même sur les plates-formes publiques très fréquentées.<br/>De plus, vous pouvez ajouter la technologie WWAN pour rester en ligne même lorsque le Wi-Fi est hors de portée. - Offre exclusivement réservée aux professionnels