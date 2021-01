Cobra Kai: pourquoi Daniel LaRusso et Ali Mills ont vraiment mis fin à leur romance

Le retour le plus attendu a eu lieu lors de la troisième saison de « Cobra Kai»Ali Mills (Elisabeth Shue) est retourné à All Valley pour passer les vacances avec sa famille et en a profité pour renouer avec ses vieux amis et ex-petits amis, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka).

Auparavant, Ali était apparue dans certains flashbacks qui montraient la fin de sa relation avec Johnny et le début de sa romance avec Daniel, mais tous les fans de la série Netflix ils attendaient avec impatience le retour de ce personnage, même des théories ont surgi qui l’ont lié au rétablissement de Miguel.

Vers la fin de la troisième tranche de « Cobra KaiAli est revenu pour que Lawrence puisse clore ce chapitre de sa vie et continuer sa relation avec Carmen, et pour que Mills raconte sa version de la fin de sa romance avec Daniel.

Daniel, Ali et Johnny se sont de nouveau rencontrés lors d’un dîner de Noël à All Valley (Photo: Netflix)

POURQUOI DANIEL ET ALI METTENT FIN À LEUR ROMANCE?

Dans «The Karate Kid Part II», Daniel arrive chez M. Miyagi (Pat Morita) le matin après le bal du lycée, et explique qu’Ali a détruit la voiture de Miyagi et l’a laissée pour un joueur de football. de UCLA.

Bien sûr, ce n’était que la version de LaRusso et dans le dernier épisode de la troisième saison de « Cobra KaiEnfin, la version d’Ali est sortie. Pendant le dîner de Noël avec Amanda, Daniel et Johnny, Mills a raconté ce qui s’était réellement passé cette nuit-là.

Elle a expliqué qu’elle parlait simplement à un ami de l’UCLA, mais quand Daniel les a vus, il a sauté aux conclusions et a pensé qu’elle le trompait. Le protagoniste de « Karate Kid » a essayé de faire valoir qu’il croyait qu’elle était amoureuse de ce jeune homme, cependant, Ali a précisé qu’il avait essayé de se le dire et qu’il n’avait pas écouté.

Concernant la voiture de M. Miyagi, il a dit qu’elle l’avait averti d’une possible panne de frein, mais LaRusso l’avait également ignorée. Avec cela, il était clair qu’en raison de la colère, Daniel ne raconta que sa part de l’histoire.