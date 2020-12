Le mari d’Ann-Margret était-il jaloux de sa relation avec Elvis Presley?

Ann-Margret – une actrice suédo-américaine qui est devenue célèbre pour ses rôles dans Au revoir Birdie et Viva Las Vegas – a été mariée à l’acteur et producteur Roger Smith pendant 50 ans, de 1967 jusqu’à sa mort en 2017.

Le couple a partagé une longue et belle histoire d’amour, au cours de laquelle il l’a aidée à se remettre de l’alcoolisme. Elle a également servi de soignante lors de multiples problèmes de santé, tels que la maladie de Parkinson et la myasthénie grave.

Pourtant, malgré l’amour que le couple partageait, la relation amoureuse la plus célèbre d’Ann-Margret était peut-être avec Elvis Presley. Après la fin de la relation entre Ann-Margret et Presley, ils ont partagé un lien significatif jusqu’à sa mort en 1977.

Mais Smith a-t-il déjà été jaloux de l’amitié coquette de sa femme avec le roi du rock and roll? L’actrice, aujourd’hui âgée de 79 ans, a répondu à cette question dans son autobiographie de 1994, Ann-Margret: Mon histoire.

Roger Smith et Ann-Margret en 1970 | Art Zelin / Getty Images

Ann-Margret a rencontré Presley sur le tournage de ‘Viva Las Vegas’

Ann-Margret avait déjà été surnommée la «version féminine d’Elvis» avant de la rencontrer Viva Las Vegas co-vedette sur le plateau en 1963. Sparks a immédiatement volé entre Ann-Margret, alors âgée de 22 ans, et Presley, alors âgée de 28 ans.

Dans Mon histoire, Ann-Margret a révélé qu’elle savait que tout ce qui se passait entre le roi et elle serait tout simplement explosif.

«Nous étions calmes, polis et prudents», a-t-elle écrit à propos de leurs débuts après leur présentation. «Mais je savais ce qui allait se passer une fois que nous aurions appris à nous connaître. Elvis aussi. Nous avons tous les deux senti un courant, une électricité qui nous traversait. Cela deviendrait une force que nous ne pourrions pas contrôler.

Elvis Presley et Ann-Margret | Photos d’archives / Getty Images

Presley a quitté Ann-Margret pour épouser Priscilla

Le couple est sorti ensemble pendant environ un an, parlant même de mariage. Ann-Margret a décrit Presley comme son «âme sœur» et a dit qu’il avait touché quelque chose «au plus profond de sa psyché». Ils étaient profondément similaires à bien des égards, et elle sentait que leurs chemins se reflétaient.

En fin de compte, cependant, le couple savait que leur relation n’allait pas durer éternellement.

«Nous savions tous les deux que peu importe à quel point nous nous aimions, quelle que soit la force de notre lien, nous n’allions pas durer», a écrit Ann-Margret. Presley avait «des engagements, des promesses à tenir» – à savoir, à Priscilla Presley, qui vivait déjà à Graceland et à qui il était fiancé – «et il a juré de tenir parole».

Ann-Margret et Elvis Presley dans «Viva Las Vegas» | Métro-Goldwyn-Mayer / Getty Images

L’actrice a ensuite épousé Smith, son mari depuis de nombreuses années

Smith et Ann-Margret se sont mariés en 1967, exactement une semaine après que Presley eut épousé sa femme, Priscilla. Ann-Margret a également décrit Smith comme son «âme sœur»: quelqu’un qu’elle comprenait implicitement, sans avoir besoin de mots.

L’actrice a révélé qu’elle était certaine de son avenir avec Smith à la troisième date. Elle ressentait quelque chose d’indéniable entre eux, et elle savait que c’était censé l’être.

«Je savais déjà que quelqu’un avec qui nous serions mariés», a écrit Ann-Margret dans Mon histoire de l’une de ses premières dates avec Smith. «Je ne connaissais pas les détails, mais je savais à la troisième date que nous avions quelque chose de spécial.»

Ann-Margret avait une profonde confiance en Smith. En fait, il a commencé à gérer sa carrière à plein temps après avoir pris sa retraite d’acteur. Elle lui a remis les rênes de sa carrière d’interprète, et cet arrangement leur a toujours bien servi.

Ann-Margret et Roger Smith à leur mariage en 1967 | Keystone / Getty Images

Smith et Presley passaient parfois du temps ensemble

Alors que de nombreux hommes auraient été intimidés par l’amitié continue de leur femme avec Elvis lui-même, Ann-Margret a déclaré que son mari n’avait jamais montré de signes d’envie envers son ex-petit ami.

Presley a continué à envoyer des compositions florales en forme de guitare à Ann-Margret dans les coulisses de ses spectacles pour le reste de sa vie. Ils ont également parlé périodiquement et ont toujours partagé une connexion spéciale.

Ann-Margret a également parfois passé du temps avec Presley et Smith lors d’événements sociaux.

À Las Vegas, elle a rappelé dans Mon histoire, Presley a appelé une fois avec espièglerie Ann-Margret – se référant à elle par son surnom affectueux pour elle, «Rusty» – et lui a demandé de rester immobile pendant qu’il faisait des côtelettes de karaté dans sa direction.

Selon Ann-Margret, il voulait «montrer à quel point il pouvait se fermer [her] visage sans toucher ni blesser [her]. » Presley a réussi et Smith a juste souri, exprimant même son étonnement devant l’habileté du roi dans les arts martiaux.

Ann-Margret et Roger Smith en 2017 | Sylvain Gaboury / Patrick McMullan via Getty Images

Elle a affirmé que son mari comprenait son amitié avec le roi

En réfléchissant à ce moment, qui aurait facilement pu devenir un face-à-face maladroit avec son ancien petit ami et mari actuel, Ann-Margret a révélé qu’elle appréciait profondément le manque apparent de jalousie de Smith envers Presley.

«L’un des traits que j’aime chez mon mari est qu’il n’a jamais été jaloux de l’amitié que j’ai partagée avec Elvis», a-t-elle écrit. «Si c’était un autre vieux petit ami qui apparaissait périodiquement dans ma vie, portant des fleurs et des cadeaux, je ne pense pas qu’il aurait été aussi compréhensif. Mais Elvis était différent, il était spécial, et comme tout le monde, Roger a mis dans une catégorie qui lui est propre.

Ann-Margret a soutenu que Smith savait qu’elle et le roi du rock and roll partageaient un «lien qui ne serait jamais rompu», et il «n’a pas essayé» de le briser. Au contraire, a-t-elle écrit, Smith et Presley s’entendaient bien et étaient amicaux l’un avec l’autre. Après la mort de Presley en 1977, Smith a même assisté à ses funérailles avec Ann-Margret pour lui rendre hommage.