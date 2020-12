Meurtre de frelons et de singes cannibales: 10 fois la nature nous a effrayés en 2020

Anguilles qui déchirent l’estomac! Poux de mer dévorant la langue! La nature peut être la meilleure pour être la pire, et 2020 nous a offert un défilé pétrifiant de science produisant des frissons. Des singes cannibales mangeurs de bébés aux parasites vampires, voici 10 fois cette année où la nature a prouvé que c’était vraiment horrible. Vous êtes les bienvenus.

Mangeurs d’os

Des isopodes géants se nourrissent d’une carcasse d’alligator au fond du golfe du Mexique. (Crédit d’image: LUMCON)

Les charognards dans l’océan profond dévorent avidement les cadavres d’alligator – certains nettoient les os, tandis que d’autres grignotent les os, ont récemment découvert des scientifiques. Les chercheurs ont envoyé trois alligators morts d’eau douce au fond de la mer dans le golfe du Mexique, les déposant à une profondeur de 6600 pieds (2 kilomètres) pour voir comment les créatures marines pourraient réagir à un type de nourriture qu’elles ne trouveraient généralement pas sur la mer. sol. Il s’avère que ces créatures des grands fonds ne sont pas difficiles.

Des images capturées par une caméra sur un robot de plongée ont montré que d’énormes isopodes roses (crustacés qui ressemblent à des cloportes terrestres ou à des punaises des pilules, à une échelle beaucoup plus grande) grouillaient sur les alligators, dépouillant la chair des squelettes. Une fois que toute la viande a disparu, les os ont été recouverts d’un duvet brun et l’analyse de l’ADN a révélé que ce revêtement était une espèce auparavant inconnue de ver mangeur d’os.

Toupeé toxique

Cette chenille de pus ressemble à un petit toupet inoffensif mais c’est beaucoup plus dangereux que cela. (Crédit d’image: Département des forêts de Virginie)

À quoi ressemble une perruque ambulante, sauf avec des «poils» qui sont vraiment des épines qui jaillissent du venin? C’est la chenille de la teigne de la flanelle du sud (Megalopyge opercularis), et ces «toupeés» toxiques sont apparus en Virginie en nombre record cette année. À mesure que le changement climatique réchauffe la planète, les animaux modifient leur aire de répartition en réponse, et le réchauffement climatique pourrait expliquer pourquoi les chenilles étaient plus nombreuses en Virginie en 2020 qu’elles ne le sont habituellement.

Frelons de l’enfer

Tête d’un frelon géant asiatique (Vespa mandarinia) (Crédit d’image: Shutterstock)

Frelons géants asiatiques (Vespa mandarinia), les plus gros frelons du monde, s’implantent pour la première fois aux États-Unis; la taille de leurs dards et la puissance de leur venin rendent les insectes particulièrement dangereux pour les humains, mais les frelons représentent une menace beaucoup plus grande pour les abeilles d’Amérique du Nord.

Des chercheurs de Washington ont découvert pour la première fois des frelons individuels – également connus sous le nom de frelons meurtriers – en avril. Le premier nid de frelons meurtrier a été trouvé et détruit en octobre, et ce nid a pu contenir jusqu’à 200 nouvelles reines. Les reines frelons peuvent mesurer 2 pouces (5 centimètres) de longueur, et les ouvrières et les hommes mesurent environ 1 à 1,5 pouces (3,5 à 3,9 cm), et ils sont connus pour harceler les ruches des abeilles mellifères, tuer ou chasser toutes les abeilles, puis emménager et reprendre les pépinières abandonnées, nourrir les larves d’abeilles à leurs bébés frelons.

Parasite ‘Vampire’

Un pou mangeur de langue, ou isopode (violet) est devenu la langue vivante de ce poisson. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Kory Evans, Université Rice)

C’était juste un autre lundi pour le biologiste Kory Evans, professeur adjoint au Département de BioSciences de l’Université Rice à Houston, au Texas, lorsqu’il a radiographié la tête d’un poisson en 3D et a découvert que sa langue avait été remplacée par un parasite.

En fait, ses lundis « ne sont généralement pas aussi mouvementés », a écrit Evans sur Twitter.

Au lieu d’une langue normale, le poisson avait un isopode mangeur de langue accroupi dans sa bouche. Ces soi-disant crustacés vampires pénètrent dans la bouche d’un poisson sous forme de larves, s’attachent à la langue en la saisissant fermement avec leurs pattes et se nourrissent du sang qu’ils siphonnent de l’organe. Finalement, la langue se dessèche et tombe, et l’isopode maintenant complètement développé sert de langue fonctionnelle pour le poisson.

Parti pêcher

Un poisson rouge de compagnie a rencontré son destin dans la prise d’une araignée de pêche. (Crédit d’image: Shutterstock)

Une araignée semi-aquatique de grande taille est allée à la pêche et a attrapé le poisson rouge d’un homme, nommé Cleo, dans un étang d’arrière-cour à Barberton, en Afrique du Sud. L’homme est arrivé à la maison juste à temps pour prendre des photos de l’acte odieux, alors que l’arachnide – une araignée en toile de pépinière, également connue sous le nom d’araignée de pêche – a traîné la pauvre Cleo hors de l’eau. Cleo était probablement déjà mort à ce stade, tué par une morsure venimeuse. Et bien qu’elle ait environ deux fois la taille de son agresseur, ces araignées peuvent facilement maîtriser des proies jusqu’à cinq fois leur taille, ont rapporté des scientifiques en 2014.

Infection embryonnaire

Embryon commun de lézard des murailles (Crédit d’image: Nathalie Feiner)

Au cas où vous vous demandez ce qu’il faudrait pour choquer un scientifique; des chercheurs suédois disséquaient des embryons de lézards en développement, lorsqu’ils ont été extrêmement surpris de voir «quelque chose bouger» dans le cerveau des lézards embryonnaires. Les scientifiques ont découvert que les nématodes, un type de ver parasite, avaient infesté les ovaires des mères des embryons. À partir de là, les parasites ont pu passer dans le cerveau des embryons avant que la coquille dure d’un œuf ne puisse se former autour d’eux, de sorte que les bébés lézards étaient déjà parasités lorsqu’ils éclosaient.

Loon contre aigle

Dans un incident distinct de celui décrit ici, un huard se lance hors de l’eau pour effrayer un pygargue à tête blanche sur le lac Bow à Northwood, New Hampshire. (Crédit d’image: Jon Winslow)

Lorsqu’un aigle mort a été trouvé avec une perforation dans la poitrine, les experts ont déterminé que l’arme du crime était probablement le «bec en forme de poignard» d’un huard. Un garde-chasse du Maine a trouvé le corps de l’aigle près d’un lac et l’a apporté à un vétérinaire voisin, pensant que l’oiseau avait été abattu. Une radiographie a montré qu’il n’y avait pas de balle dans le corps, mais qu’il y avait une blessure profonde de taille similaire à celle du bec d’un huard. L’aigle a été retrouvé avec un poussin huard mort à proximité, et les scientifiques soupçonnent qu’un parent huard a tenté de défendre son bébé de l’aigle attaquant, décrochant un coup mortel qui a transpercé le cœur du prédateur.

Estomac-Burster: édition poisson

Ophichthidae est une famille de poissons sinueux également connus sous le nom d’anguilles serpent. L’espèce représentée ici, Aprognathodon platyventris, se trouve dans l’océan Atlantique occidental. (Crédit d’image: Photo: Williams, JT; Carpenter, KE; Van Tassell, JL; Hoetjes, P .; Toller, W .; Etnoyer, P .; Smith, M. (2010). « Biodiversity Assessment of the Fishes of Saba Bank Atoll, Netherlands Antilles « . PLoS ONE 5 (5): e10676. DOI: 10.1371 / journal.pone.0010676. PMID 20505760. PMC: 2873961., CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/ index.php? curid = 27506026)

Lorsque les poissons avalent des anguilles serpent sinueuses, les anguilles peuvent organiser une évasion désespérée en utilisant une pointe de queue osseuse durcie pour percer un trou dans l’intestin du prédateur. Mais cette stratégie pourrait laisser une anguille avalée dans une situation encore pire: une fois qu’elle a glissé hors de l’estomac, elle est toujours piégée dans la cavité intestinale du plus gros poisson. Les scientifiques ont récemment documenté des preuves macabres de telles évasions ratées, trouvant des anguilles-serpents momifiés à l’intérieur des corps de plus d’une douzaine de prédateurs Protonibea diacanthus pêcher dans les eaux côtières de l’Australie.

Estomac-Burster: édition oiseau

Un héron a probablement regretté d’avoir mangé une anguille après que l’anguille en ait éclaté en l’air. (Crédit d’image: Sam Davis)

Comme si une horrible histoire de brûlures d’estomac ne suffisait pas, 2020 a décidé que nous en avions besoin d’une autre. Dans ce cas, le prédateur était un héron du Delaware qui a avalé une anguille d’Amérique (Anguilla rostrata). Mais l’anguille avait d’autres plans, et le photographe Sam Davis du Maryland a capturé la vue incroyable du héron en vol, avec l’anguille émergeant la tête la première de l’estomac de l’oiseau, éclatant tout le long du corps de l’oiseau pour se balancer dans les airs sous le héron étendu. cou.

« Je pouvais voir l’anguille, vous pouviez voir ses yeux », a déclaré Davis à 45Secondes.fr.

Cannibales capucins

(Crédit d’image: Shutterstock)

Les scientifiques ont rapporté le premier cas connu de cannibalisme infantile pratiqué par des singes capucins à face blanche (Imitateur Cebus), dans une population que les chercheurs ont observée pendant près de quatre décennies dans le parc national de Santa Rosa au Costa Rica. Après qu’un bébé singe de 10 jours soit tombé d’un arbre, probablement tué par un homme plus âgé, deux singes de la troupe ont en partie consommé le nourrisson mort pendant que sa mère regardait à proximité. Le cannibalisme chez les singes d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud est exceptionnellement rare et se produit généralement lorsque les nourrissons sont tués par des singes non apparentés, les parents du bébé mangeant les restes.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.