Tout arrive sur Paramount+ en juin : nouvelles versions

Ce sont les 9 premières qui arriveront à Paramount + en juin, des séries et films aux programmes pour enfants.

Si vous vous demandez ce que vous pouvez voir d’autre dans Paramount+ en plus de Drag Race Mexiquenous vous disons tout ce qui arrive sur cette plateforme de streaming en juin et que vous ne pouvez pas manquer.

+ Reine de l’univers – 3 juin

Avec des célébrités bien connues de l’univers de La course de dragsters de Rupaulcomme Trixie Mattel et michelle visageen tant que juges, celui-ci arrive concours de chant mettant en vedette des drags du monde entier qui concourra pour le titre de « Reine de l’Univers ».

Dans cette édition, Les artistes australiens concourent, Brésil, Italie, Israël, Mexique, Pays Bas, Philippines, États Unis et Royaume-Uni. De plus, l’émission est animée par Graham Norton et a aussi Mél B. et Vanessa Williams comme juges.

+ Obsession inconnue – 8 juin

C’est un film dans lequel un jeune couple part en randonnée dans le nord-ouest du Pacifique et fait face à des événements sinistres qui les amènent à réaliser que l’endroit où ils se trouvent n’est pas ce qu’il semble.

+ iCarly 3 – 15 juin

Le reboot de la série revient avec une troisième saison très attendue en juin dans Paramount+; Dans la saisonêtre adulte reste compliqué pour Carly et ses amiscar redéfinit son amitié avec Freddie alors que Spencer cherche à revenir à ses racines et les retrouvailles de Harper avec un ancien rival conduisent à un dénouement inattendu.

+ Star Trek : Étranges Nouveaux Mondes – 15 juin

C’est un nouvelle saison de Star Trek : d’étranges nouveaux mondes dans laquelle L’équipage de l’USS Enterprise, sous le commandement de Christopher Pike, fait face à des défis de plus en plus dangereux.atteint des territoires inexplorés et rencontre de nouveaux modes de vie et de civilisations.

« L’équipage se lancera également dans des voyages personnels qui continueront de tester sa détermination et de redéfinir ses destinations. Face à des amis et ennemis nouveaux et familiers, vos aventures se dérouleront d’une manière surprenante jamais vue auparavant dans aucune série Star Trek.« , dit le synopsis de l’émission.

+ Fever Pitch : La bataille de la Premier League – 16 juin

Ceci est un documentaire qui raconte l’histoire de la Premier League par leurs propres étoiles. La ligue la plus populaire au monde est révolutionnée avec l’arrivée d’investisseurs internationaux et de propriétaires milliardaires. Ce sera sans aucun doute l’une des premières les plus regardées par les amateurs de sport en juin sur Paramount +.

+ Pat’Patrouille – 17 juin

Pour les enfants, parmi les premières de juin sur Paramount + sont nouveaux épisodes de la populaire série préscolaire d’action-aventure générée par ordinateura, qui met en vedette six chiots héroïques dirigés par Ryder, un technicien de 10 ans.

+ Drag Race Mexique – 22 juin

La compétition tant attendue de la franchise RuPaul’s Drag Race arrive enfin au pays tricolore à la recherche de la meilleure superstar du drag mexicain à travers une émission de téléréalité pleine de défis, drame et comédie. Animé par Valentina et Lolita Banana.

+ Lumière noire – 24 juin

C’est un film avec Liam Neeson qui suit l’histoire de Travis Block, un agent du gouvernement qui se réconcilie avec son sombre passé : « Lorsqu’il découvre un complot visant des citoyens américains, Block se retrouve dans le collimateur du directeur du FBI qu’il a autrefois aidé à protéger.« , déclare Paramount+.

+ Margoux – 30 juin

C’est un film où un groupe d’amis d’université loue une maison intelligente passer un week-end à faire la fête, mais ils se rendent compte que Margoux, un système d’IA super avancé dans la maison, a des plans sinistres pour ses visiteurs..



