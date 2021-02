Le LSD altère la conscience en brisant les barrières dans le cerveau

Le LSD peut altérer la conscience en libérant le cerveau de ses barrières naturelles, permettant aux neurones qui normalement n’interagiraient pas, d’avoir des conversations inhabituelles, montrent les scans du cerveau.

Enquêter sur la manière dont des substances «altérant l’esprit» telles que le LSD peuvent changer le cerveau peut être une «méthode puissante pour interroger et comprendre» comment l’esprit rencontre le cerveau, ont écrit les auteurs dans l’étude, rapportée pour la première fois par PsyPost .

Le cerveau est composé de 86 milliards de neurones qui communiquent entre eux via un réseau de connexions. Avec un espace limité dans le crâne, tous les neurones n’ont pas de connexion directe avec tous les autres neurones, et le cerveau de chaque personne est câblé un peu différemment. Mais les neuroscientifiques ont créé des cartes qui esquissent grossièrement quelles régions du cerveau ont tendance à être plus ou moins connectées les unes aux autres, chez la personne moyenne.

«Si vous considérez la structure cérébrale comme des routes, la fonction cérébrale est le trafic», a déclaré l’auteur principal Andrea Luppi, doctorant en sciences cliniques à l’Université de Cambridge au Royaume-Uni. En d’autres termes, cette infrastructure sous-jacente crée des limites sur les régions du cerveau. peut échanger des informations. « Le LSD n’a pas changé le tracé des routes, mais il a changé le trafic », a déclaré Luppi à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Pour comprendre cela, Luppi et ses collègues ont recruté 20 volontaires en bonne santé qui avaient tous déjà utilisé des drogues psychédéliques. Chaque volontaire a subi deux imagerie par résonance magnétique (IRMf), à deux semaines d’intervalle. Avant l’un des scans, ils ont reçu de l’eau salée comme placebo, et avant l’autre, ils ont reçu 75 microgrammes de LSD dissous dans de l’eau salée. Les participants ont fermé les yeux et se sont reposés pendant que leur cerveau était scanné. Ils ont ensuite effectué une évaluation subjective de leur expérience.

Sans surprise, les scans ont révélé des changements profonds dans la façon dont le cerveau communique.

Le LSD a temporairement réorganisé le trafic du cerveau, déclenchant la communication entre des régions qui n’interagissent normalement pas. Au lieu de voyager sur des autoroutes bien usées, les signaux cérébraux ont emprunté des routes détournées à travers de minuscules routes secondaires vers des endroits éloignés du cerveau.

« Le LSD change les parties de notre cerveau qui peuvent discuter », a déclaré Luppi. Plus précisément, le changement de trafic a temporairement modifié la façon dont le cerveau absorbe et catégorise les informations du monde extérieur. Ils ont également constaté que les effets du médicament sur la fonction cérébrale n’étaient pas constants pendant toute la durée de l’expérience psychédélique.

Ces nouveaux modèles de communication étaient corrélés avec des sentiments de félicité, des images complexes et un phénomène connu sous le nom de dissolution de l’ego, ou de perdre le sens de soi.

Sous l’influence du LSD, « le cerveau est libre d’explorer une variété de modèles de connectivité fonctionnelle qui vont au-delà de ceux dictés par l’anatomie – résultant vraisemblablement des croyances et des expériences inhabituelles rapportées pendant l’état psychédélique », ont écrit les auteurs. Comprendre comment exactement les psychédéliques affectent la fonction cérébrale « peut être plus prometteur pour notre compréhension des effets thérapeutiques », ont écrit les auteurs.

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs découvrent que les psychédéliques modifient la connectivité cérébrale; les champignons magiques, qui contiennent de la psilocybine, peuvent également créer un cerveau hyperconnecté, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Et les drogues psychédéliques, y compris psilocybine , La MDMA et l’ayahuasca se sont révélées prometteuses dans le traitement des troubles de santé mentale, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Les résultats ont été publiés le 15 février dans la revue NeuroImage .

