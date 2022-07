« Alba », aura-t-il une saison 2 ?

Avec Elena Rivera, « Alba » est la version espagnole du feuilleton turc à succès « Fatmagül ». Cette série créée par Carlos Martín et Ignasi Rubio présente également des performances d’Eric Masip, Álvaro Rico, Pol Hermoso, Jason Fernández, Miquel Fernández, Bea Segura, Tito Valverde et Adriana Ozores.

La fiction en treize épisodes suit l’histoire tragique d’Alba, une jeune femme qui se réveille sur une plage avec des signes de viol, mais sans se souvenir de quoi que ce soit de la nuit précédente. Inexplicablement, trois des quatre agresseurs sont les meilleurs amis de son petit ami Bruno.

Mais lorsque le protagoniste de la série espagnole découvre l’identité du quatrième homme, la fin du cauchemar n’est en fait que le début.

« Lever du soleil» créé en Atresjoueur Premium le 28 mars 2021 pour ensuite être diffusé sur Antena 3 à partir du 9 mars 2022, et atteint Netflix uniquement le vendredi 15 juillet. Par conséquent, certains fans se demandent si y aura-t-il une deuxième saison?

« ALBA », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Bien que ni Atresmédia ni Netflix Ils n’ont fait aucune annonce sur l’avenir de la version espagnole de « Fatmagül », apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire d’Alba a une fin fermée et il est peu probable qu’elle obtienne un nouveau lot d’épisodes.

À la fin de « Lever du soleil», le forum internet que découvre Bego et une lettre d’Hugo bousculent les intérêts en jeu, tandis que le personnage d’Elena Rivera adopte une nouvelle identité et rencontre une autre rescapée.

Pendant ce temps, Toño a le cœur brisé, et c’est la goutte qui fait déborder le vase pour Alba, qui décide de continuer à se battre. De plus, l’obsession de Rubén le pousse à prendre des mesures désespérées.

Tout comme dans le feuilleton turc, « Fatmagül», la protagoniste obtient justice et devient un exemple pour les femmes qui ont survécu à une agression sexuelle et doivent faire face à leurs agresseurs avec peu d’aide des autorités.

Bien qu’il soit possible de développer l’histoire originale, il n’est pas nécessaire d’allonger une histoire avec une fin fermée. De plus, plus d’un an s’est écoulé depuis sa première et Atresmedia n’a pas encore donné son feu vert pour une deuxième saison de « Lever du soleil”.