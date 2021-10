Laura Dern taquine la réunion de Jurassic Park : nous avons passé un moment extraordinaire

L’année prochaine, parc jurassique les fans auront le plaisir de voir le trio original, les docteurs Alan Grant, Ian Malcolm et Ellie Sattler, se réunir pour Jurassic World : Dominion. Eh bien, Laura Dern est tout aussi excitée que nous tous et a hâte que le public se délecte du brillant message contemporain de Michael Crichton et de la vision du réalisateur Colin Trevorrow.

« Eh bien, je suis tellement excité. Nous avons passé un moment extraordinaire tous ensemble et à nouveau ensemble. Je me sens vraiment excité et privilégié de faire partie de quelque chose qui, à la base, vous savez, était un message environnemental grâce à [book author] Michael Crichton il y a longtemps. »

Les détails spécifiques de l’intrigue pour Jurassic World: Dominion sont gardés secrets, ce qui inclut comment le trio de héros de la franchise, le Dr Ian Malcolm, le Dr Alan Grant et le Dr Ellie Sattler (qui sera à nouveau joué par Jeff Goldblum, Sam Neill , et Laura Dern respectivement) sont ramenés dans la mêlée préhistorique. Avec le dernier film de la franchise en cours, Jurassic World : Royaume déchu, se terminant par plusieurs espèces différentes de dinosaures maintenant lâchées sur le monde, il est probable que Jurassic World : Dominion trouvera les personnages hérités amenés pour aider à arrêter les bêtes préhistoriques et à lutter contre la menace des dinosaures aux côtés de Jurassic World, Bryce Dallas Howard et Chris Pratt.

Le réalisateur Colin Trevorrow revient au fauteuil du réalisateur et a expliqué à quel point la distribution originale des personnages sera critique pour les événements de Jurassic World : Dominion. « Ce sont de si grands personnages dans le film. Ce n’est pas un caméo », a déclaré le cinéaste plus tôt cette année. « Ils sont dans tout le film, donc je pense qu’il sera difficile de commercialiser le film sans les révéler parce qu’ils sont partout. Je pense que leurs rôles sont aussi importants que ceux de Chris et Bryce. Donc c’est vraiment une histoire qui est constituée de deux lignes parallèles qui se rapprochent de plus en plus jusqu’à ce qu’elles entrent en collision. La chose que je pourrais faire qui montrerait le plus de respect à ces personnages est de les mettre dans une aventure ensemble et pas de les faire simplement s’asseoir. Je ne Je ne veux pas qu’ils commentent ce qui se passe. Je veux qu’il y participe. C’est donc ce que nous avons fait. «

Trevorrow a même révélé que, tellement entrelacés sont les trois acteurs à leurs parc jurassique personnages, qu’ils ont même aidé à fournir un dialogue pour la suite à venir. « Ces personnes ont tellement d’attributs, tellement de choses sur elles-mêmes qui ressemblent à Alan Grant, Ellie Sattler et Claire Dearing », a expliqué Trevorrow. « Cela ne s’est pas terminé à la fin du jour du tournage. Cela ne s’est pas terminé le week-end. Nous écrivions des dialogues ensemble et trouvions des moyens de nous assurer que tous ces acteurs, qui sont si profondément associés à cet ensemble spécifique de personnages qu’ils ont joués, non seulement ils ont senti que leurs personnages étaient respectés, mais ils ont creusé qui ils sont maintenant. »

Retardé d’un an en raison des circonstances mondiales actuelles, Jurassic World : Dominion est maintenant prévu pour une sortie en salles le 10 juin 2022, par Universal Pictures. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’ET.

Sujets : Jurassic World 3, Jurassic Park