Kurt Cobain et le temps qu’il a passé en prison pour graffitis

balenciaga Sneaker Speed Trainer Graffiti avec tige en tricot - Rose clair

36-37-38-39 - Rose clair - Le couturier Cristóbal Balenciaga est né dans un petit village de pêcheurs basque en 1895 et s'installe à Paris en 1937 pour ouvrir une boutique au 10 avenue George V. Il a inventé le style du XXe siècle et ses costumes et robes chemise souples et légères sont toujours dans l’air du temps.