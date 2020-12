«  Le loup de Wall Street  »: Margot Robbie a-t-elle rencontré l’ex-femme de Jordan Belfort?

le loup de Wall Street a raconté l’histoire de l’ancien agent de change Jordan Belfort. Leonardo DiCaprio a joué Belfort dans le film de 2013. Aux côtés de DiCaprio se trouvait Margot Robbie, la nouvelle venue d’Hollywood. Le personnage de Robbie, Naomi Lapaglia, était basé sur la deuxième ex-femme de Belfort, Nadine Caridi.

Au départ, Margot Robbie n’aimait pas son personnage « Le loup de Wall Street »

Avant le loup de Wall Street, Robbie n’a pas pu décrocher sa grande pause à Hollywood. À l’époque, l’acteur n’avait que quelques apparitions à la télévision à son actif. Cependant, cela n’a pas empêché le réalisateur Martin Scorsese de choisir Robbie comme Naomi.

Pendant le tournage le loup de Wall Street, Robbie a parlé à IndieWire de jouer à Naomi. Au cours de l’interview, Robbie a admis qu’elle avait eu une réaction indésirable à son personnage lors de la première lecture du scénario. Elle se souvient avoir eu l’impression que Naomi avait épousé Belfort uniquement pour des raisons financières.

« Dans le premier brouillon que j’ai lu, cela ressemblait beaucoup à une transaction, et c’est pourquoi je n’ai pas aimé le personnage lorsque je l’ai lu pour la première fois », a déclaré Robbie. «J’étais comme, elle est une chercheuse d’or, très superficielle et très transactionnelle. Je pensais que cela ne semblait pas beaucoup plus profond que ça.

Alors que le tournage se poursuivait, Robbie a déclaré avoir remarqué des changements spécifiques dans le scénario. Les modifications apportées au personnage montraient davantage la connexion de Naomi et Jordan, ce que Robbie a apprécié.

« Plus nous avons travaillé sur le personnage, plus nous l’avons renforcé, et l’histoire et les relations se sont développées et sont devenues multiples », a noté Robbie. «C’était comme un mariage complet. Ils ont eu des enfants pendant ces années. Je pense que c’était plus qu’elle était prise dans le tourbillon, et c’était bien – elle aimait le style de vie.

Margot Robbie a insisté pour rencontrer Nadine Caridi, la femme qui a inspiré son personnage « Le loup de Wall Street »

le loup de Wall Street est une adaptation du livre du même nom de Belfort. Belfort a écrit le livre en septembre 2007, huit ans après son incarcération pour fraude et blanchiment d’argent. Au moment de sa condamnation, Belfort était marié à Caridi. Le couple s’est marié en 1991 et a eu deux enfants ensemble. Ils ont divorcé en 2005.

Robbie a dit IndieWire que bien que Caridi ait inspiré Naomi, elle n’avait pas besoin de la rencontrer directement pour développer le personnage. Cependant, Robbie voulait rencontrer Caridi et a déclaré que parler à la vraie «duchesse de Bay Ridge» était «utile».

«Je créais un personnage qui était dans la même situation dans laquelle elle se trouvait, qui vivait la vie dans laquelle elle était, mais je n’essayais en aucun cas d’être elle ou de la représenter à ce moment-là», a insisté Robbie. «Elle était vraiment géniale à ce sujet, vraiment compréhensive, ce qui est un vrai attribut à sa force en tant que personne. Elle doit l’être, avoir supporté Jordan et ses manigances.

Margot Robbie a déclaré qu’elle avait canalisé le rôle de Nadine Caridi en tant que mère dans « Le loup de Wall Street »

Bien que Robbie ait improvisé de nombreuses caractéristiques de Naomi pour le loup de Wall Street, elle a dit qu’elle avait emporté un joyau de sa rencontre avec Caridi. Elle a expliqué que dans le livre de Belfort, sa tricherie avait conduit à son divorce avec Caridi. Selon Robbie, Caridi a déclaré que l’abus de substances par le passé de Belfort avait mis fin à la relation. Caridi a déclaré que l’utilisation présumée de crack par Belfort devant son enfant l’avait forcée à partir. Robbie a déclaré que la protection de Caridi sur ses enfants était quelque chose qu’elle voulait transmettre dans le film.

« Je pourrais faire ou dire n’importe quelle chose horrible et savoir que la motivation de mon personnage était hors de la protection de son enfant », a déclaré Robbie. «Que le public voie ou non mon côté des événements est une autre affaire, mais le simple fait de connaître ma motivation peut me donner une performance authentique.»

