20 icônes d’Halloween, couvertures d’applications et thèmes d’écran d’accueil pour une esthétique effrayante

Rien ne vous plonge plus dans l’esprit des vacances que de changer le thème de votre iPhone. La saison effrayante nous arrive, il est donc temps de changer l’écran d’accueil de votre iPhone en ajoutant des icônes Halloween pour toutes vos applications.

Si vous ne le saviez pas déjà, Apple iOS permet de personnaliser et de réorganiser les différents widgets sur nos téléphones. Nous pouvons le faire via une application appelée Widgetsmith, téléchargeable gratuitement sur les téléphones iOS. Avec Widgetsmith, vous pouvez personnaliser la couleur, la conception et l’image des widgets et ajouter des icônes de widgets plus grandes, notamment l’horloge, la photo, le calendrier, le rappel, la météo, la santé et l’activité et les widgets cartographiques.

Ce qui est bien avec Widgetsmith, c’est que vous pouvez changer la conception de l’écran d’accueil de l’icône de sa conception Apple à n’importe quelle conception ou image que vous voulez. Vous disposez également de trois options de taille de widget différentes, petite, moyenne et grande, et vous pouvez jouer avec la mise en page autant que vous le souhaitez.

Si vous voulez que votre application Instagram ait une main squelette au lieu de l’ancien logo ennuyeux, qu’il en soit ainsi. Ou peut-être voulez-vous que votre horloge soit une toile d’araignée – une chose sûre.

Vous pouvez même ajouter des widgets vierges qui ne sont pas du tout une application. C’est peut-être un widget avec une citation de film effrayant ou un widget d’une image de l’une de vos créatures d’Halloween préférées. Vous pouvez également modifier la police du texte sous chaque application, vous pouvez donc potentiellement modifier la police pour qu’elle corresponde à la même police que votre film ou livre d’horreur préféré.

Si vous avez besoin de l’aide d’artistes talentueux, vous avez le choix entre plusieurs options sur Internet qui ne coûtent que quelques dollars ou plus à télécharger.

Nous avons rassemblé une liste de nos favoris et après la liste, nous avons fourni quelques instructions utiles sur la façon de les télécharger sur votre écran d’accueil.

Voici 24 icônes d’Halloween, couvertures d’applications et thèmes d’écran d’accueil pour un Halloween effrayant.

1. Storitime conçoit des icônes d’Halloween

Photo : Storitime Designs

Si ce n’est pas le thème d’icônes d’Halloween le plus mignon que vous ayez jamais vu, alors je ne sais pas ce que c’est. Mon préféré est le petit Polaroid citrouille pour les photos.

Disponible sur Etsy pour 2 €.

2. Jackie Franko Art Halloween Icônes

Photo: Jackie Franko Art

Cette conception est de simples griffonnages effrayants mais c’est toujours aussi mignon.

Disponible gratuitement sur le site de Jackie Franko Gumroad.

3. Travaillez avec les icônes d’Halloween de Stellio

Photo : Travailler avec stellio

C’est l’un des designs effrayants les plus coordonnés que nous ayons jamais vus.

Disponible sur Etsy pour 7,65 €.

4. Sincèrement B. Icônes d’Halloween de sorcellerie

Photo : Cordialement B. Witchery

Si vous recherchez une ambiance effrayante en noir et blanc de la famille Adams, alors ce design est fait pour vous.

Disponible sur Etsy pour 8 €

5. Jae Pagan DIY Icônes d’Halloween

Heureusement, il y a des gens formidables sur Internet qui sont capables de nous faire des trucs de bricolage utiles et vraiment cool.

Disponible sur iOS gratuitement.

6. Icônes d’Halloween de perle de whisky

Photo : Perle de whisky

Ce sont les dessins d’Halloween pastel les plus mignons que nous ayons jamais vus.

Disponible sur Etsy pour 6,50 €.

7. Les icônes d’Halloween d’Alyssa

L’utilisateur de Twitter, Alyssa, a créé ses propres icônes d’Halloween que les gens peuvent acheter et apprécier.

Disponible sur Twitter par message direct pour 1 €.

8. Della Events Halloween Icônes

Photo: Della Events

Ces icônes d’Halloween incluent les couleurs de base classiques d’Halloween, le noir, le blanc et de nombreuses nuances d’orange.

Disponible sur Etsy pour 3,99 €.

9. Icônes d’Halloween Mod Studio NYC

Photo : ModstudioNYC

Planche Ouija, cartes de tarot et icônes de sorcières ! Étaient en.

Disponible sur Etsy pour 5,85 €.

10. Icônes de guitare et de dentelle Icônes d’Halloween

Photo : Guitare et lacets

Des squelettes effrayants, des toiles d’araignées et bien plus sont présentés dans ce pack de widgets de saison effrayante.

Disponible sur Etsy pour 5,40 €.

11. Icônes d’Halloween au whisky et au miel

Photo : Whisky et miel

C’est l’un de nos packs d’icônes d’Halloween préférés en raison des photos détaillées et HD.

Disponible sur Etsy pour 4,20 €.

12. Shine Daily Co. Icônes d’Halloween

Photo : Shine Daily Co.

Nous sommes obsédés par ces widgets de sorcellerie. Ils sont parfaits pour vos widgets sur le thème d’Halloween.

Disponible sur Etsy pour 1,97 €.

13. Nous faisons des icônes d’Halloween esthétiques

Photo : Wedoesthétique

Ces icônes d’Halloween nous donnent des vibrations Pinterest hardcore et nous l’adorons.

Disponible sur Etsy pour 4,97 €.

14. Icônes d’Halloween Creative Jam Co.

Photo : CreativeJamCo.

Ces icônes d’Halloween sont parfaites pour les amateurs de citrouilles.

Disponible sur Etsy pour 2,38 €.

15. Petites histoires BM Icônes d’Halloween

Photo : Petites histoires BM

Ces icônes et arrière-plans d’Halloween semblent sortir d’un livre de contes !

Disponible sur Etsy pour 4,99 €.

16. Icônes d’Halloween Hanif Ibadurrahman

Photo: hanifibadur

Les néons et les lanternes Jacko viennent à l’esprit en regardant ce pack d’icônes d’Halloween et il est parfait pour les widgets fantasmagoriques et esthétiques.

Disponible sur Etsy pour 3,23 €.

17. Icônes créatives d’Halloween deuxième étoile

Photo : Deuxième étoile créative

Si votre esthétique est plus mignonne que effrayante, ce pack d’icônes Halloween est parfait pour vous.

Disponible sur Etsy pour 5,00 €.

18. Achetez des icônes d’Halloween autoritaires

Photo : Boutique Bossy

Si vous aimez « The Nightmare Before Christmas », alors c’est le pack d’icônes Halloween parfait pour vous !

Disponible sur Etsy pour 7,00 €.

19. SYMBOLES Icônes d’Halloween

Photo : SYMBOLES

Si vous aimez un design simple et une palette de couleurs bien pensée, alors vous adorerez ce pack d’icônes Halloween.

Disponible sur Etsy pour 3,99 €.

20. Les icônes d’Halloween d’édition esthétique

Photo : L’édition esthétique

Je ne sais pas pour vous mais peut-être que le meilleur pour la fin a fonctionné dans ce cas. Nous aimons ces icônes d’Halloween mignonnes et sorcières.

Disponible sur Etsy pour 5,99 €.

Une fois que vous avez téléchargé vos icônes d’Halloween, voici comment les obtenir sur votre écran d’accueil.

1. Ouvrez l’application Raccourcis sur votre téléphone.

2. Appuyez sur l’icône « + » dans le coin supérieur droit de l’écran.

3. Cliquez sur le bouton « Ajouter une action ».

4. Tapez dans la zone de recherche « Ouvrir l’application », puis cliquez sur cette option pour créer un nouveau raccourci.

5. Appuyez sur le « Choisir » légèrement ombré à côté du raccourci « Ouvrir l’application », puis utilisez le champ de recherche pour trouver l’application que vous souhaitez que ce raccourci ouvre.

6. Cliquez ensuite sur les trois points dans le coin supérieur droit de l’écran.

7. Appuyez sur l’icône de l’application et un menu déroulant apparaîtra.

8. Choisissez les options « Choisir une photo » ou « Choisir un fichier ».

9. Ensuite, vous pouvez mettre dans le fichier photo Halloween que vous avez téléchargé.

10. Ensuite, cliquez simplement sur « Ajouter à l’écran d’accueil ».

