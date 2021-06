Le jour où Natalie Portman s’est rendue en Argentine pour affronter Dolores Fonzi de Gael García Bernal

Bien qu’en 2006, il n’y ait pas eu de réseaux sociaux en tant que phénomène mondial, cela n’a pas empêché un événement qui s’est produit il y a 14 ans de devenir viral. Ce fut le cas de la visite de Natalie Portman à Buenos Aires, quand elle était la petite amie de Gaël Garcia Bernal et voyagé jaloux parce que l’acteur était proche de Dolorès Fonzi. Twitter a rappelé une image de cet incident et l’histoire a été relancée.

Avant de se marier en 2010 avec Benjamin MillepiedL’actrice oscarisée a eu des romances avec d’autres artistes tels que Hayden Christensen, Lukas Haas, Jude Law et Adam Levine. Bien que tous n’aient pas été confirmés, celui qui est devenu officiel était celui qu’il avait avec le Mexicain, qu’il a rencontré en 2003 après un Academy Award after party.

Dolores Fonzi et Gael García Bernal, lors du festival de Cannes en 2010 (EL MUNDO)



Pendant une période difficile de leur relation, García Bernal s’est rendu en Argentine pour enregistrer le film El Pasado. Le protagoniste de The Black Swan a découvert la proximité de son petit ami avec Fonzi, actrice avec qui elle a participé au tournage du film de Fito Páez, Private Lives. Furieux, Portman s’est envolé pour l’Amérique du Sud réclamer l’interprète d’Octavio dans Amores perros.

Quand est-ce que j’arrive a été accueilli par une armée de paparazzi qui l’a suivie dans son voyage. Le couple s’est finalement rencontré à Buenos Aires et a pu être vu dans les restaurants de Buenos Aires. Lors d’une de ces sorties, la femme née en Israël a confronté les photographes et a été photographiée en demandant de ne pas la harceler. L’une de ces images a été remise à flot par un utilisateur de Twitter et est devenue virale.

« Natalie Portman est venue en Argentine incognito parce qu’elle a découvert que son petit ami d’alors, Gael García Bernal, était avec Dolores Fonzi (personne ne mangeait mieux que ce garçon) et quand elle est allée réprimander les paparazzi, ils ont pris cette photo d’elle. QUEL ANGE jsjsjs Tu m’attrapes comme ça et je suis le pomero« a écrit @rosoriooo à côté de la photo du personnage primé. Le tweet a rapidement joué et est devenu le sujet de mèmes.