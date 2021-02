Voulez-vous sortir d’un groupe WhatsApp sans que personne ne le sache?

Il ne fait aucun doute que WhatsApp est l’un des outils les plus populaires du moment et une application indispensable sur chaque smartphone car cela nous permet de contacter toutes nos connaissances et parents rapidement et facilement.

Cependant, tout n’est pas le bonheur lors de l’utilisation de WhatsApp. Non, nous faisons référence aux escroqueries qui sont plus courantes chaque jour, mais à d’autres problèmes mineurs. Parfois, l’utilisation de WhatsApp peut être un fardeau en raison du nombre de messages que nous recevons chaque jour, surtout si nous faisons partie de ces personnes qui font partie de nombreux groupes.

Et si nous vous disions comment quitter un groupe WhatsApp sans que personne ne le sache?

Comment quitter un groupe WhatsApp sans que personne ne le sache

Quitter un groupe WhatsApp n’est pas facile. Non pas parce que l’application nous rend la tâche difficile, cela va, il suffit de lui donner un simple bouton, mais à cause de la réaction que notre départ peut provoquer chez le reste des membres.

Bien que nous pensons que la bonne façon de quitter un groupe WhatsApp est de dire la vérité, la vérité est que à de nombreuses occasions, nous aimerions sortir de ce groupe sans que personne ne le sache.

Comme vous le savez tous, lorsque vous quittez un groupe WhatsApp, un message apparaît comme ceci: «Carlos a quitté le groupe». Cela peut bien sûr générer un certain inconfort parmi le reste des membres surtout si nous sommes partis sans prévenir. Donc, Comment sortir d’un groupe sans laisser de trace?

Eh bien, aujourd’hui, nous vous apportons le moyen de le faire. Bien que nous n’allions pas vraiment quitter le groupe, l’effet est pratiquement le même ou encore mieux puisque personne ne saura que nous avons « abandonné » le chat de la conversation.

La première chose que nous ferons bien sûr est de démarrer l’application WhatsApp sur notre téléphone Android ou iOS. Nous ne nous soucions pas du smartphone que nous avons car peut être fait sur les deux systèmes d’exploitation .

. Ensuite, nous sélectionnerons le groupe de discussion que nous voulons « quitter » et cliquerons sur les informations. Ici, il vous suffit de sélectionner l’option « Faites taire la conversation pendant un an » .

. Une fois cela fait, nous désactivons les notifications de ce chat. Dernier et peut-être le plus important sera l’archiver, en maintenant appuyé sur le groupe que nous avons sélectionné et en sélectionnant ladite option.

Avec cela, nous aurons réalisé plusieurs choses. Tout d’abord, après avoir archivé le groupe, il n’apparaîtra plus sur WhatsApp ni dans les conversations les plus récentes. Bien entendu, nous ne recevrons aucun avis ou notification de ce groupe. Enfin, si nous regrettons cette décision, nous n’aurons à demander à aucun membre de ce groupe une faveur pour nous réadmettre, mais annulez simplement l’option d’archivage. Et tout cela sans que personne ne sache absolument rien.

WhatsApp, en plus de nous permettre de parler avec nos amis et avec notre partenaire, est aussi un formidable outil de productivité, nous permettant de nombreuses utilisations intéressantes dans le cas d’une entreprise ou d’une entreprise. Comment? Grâce à l’application WhatsApp Business, indispensable si en plus d’utiliser votre smartphone pour vos loisirs, vous l’utilisez également de manière professionnelle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂