Drapeau de la fierté repensé pour mieux inclure les personnes intersexes

La refonte du drapeau Pride intègre le traditionnel drapeau intersexe jaune et violet.

Le drapeau de la fierté a officiellement reçu une mise à jour plus inclusive pour inclure la communauté intersexe.

Depuis sa création en 1978 par Gilbert Baker, le drapeau Pride a subi de nombreuses révisions pour représenter les identités multiples au sein de la communauté LGBTQ+. En 2018, Daniel Quasar a ajouté plus de rayures au drapeau Pride classique pour le rendre plus inclusif. Des rayures noires et brunes ont également été ajoutées pour représenter les personnes de couleur queer. Maintenant, un nouveau design a été créé par le chroniqueur DIVA et membre d’Intersex Equality Rights UK Valentino Vecchietti pour soutenir la communauté intersexe.

La refonte intègre le drapeau intersexe traditionnel lui-même, qui comporte un cercle violet sur un fond jaune vif. Le drapeau a été créé en juillet 2013 par Morgan Carpenter d’Intersex Human Rights Australia.

LIRE LA SUITE: 21 célébrités qui se sont révélées non binaires

Le drapeau de la fierté a été repensé pour inclure la communauté intersexe. Photo : Valentino Vecchietti

Valentino espère que la nouvelle conception du drapeau pourra « habiliter » la communauté LGBTQ+ et ses alliés à être plus inclusifs envers les personnes intersexes. « Je l’ai fait dans le cadre de la campagne de visibilité et d’inclusion intersexe d’Intersex Equality Rights UK. Ma refonte rassemble la conception du drapeau intersexe de Morgan Carpenter et (Tony Briffa) de 2013 et la conception du drapeau Pride Progress de Daniel Quasar en 2018 », a déclaré Valentino à GAY TIMES.

« Le drapeau intersexe m’apporte tellement de joie, comme pour tant de membres de ma communauté, et nous devons le voir. Il a été conçu en 2013 par Morgan Carpenter d’Intersex Human Rights Australia (IHRA). »

Qu’est-ce que l’intersexe ?

Selon Intersex Society of North America, « Intersexe est un terme général utilisé pour une variété de conditions dans lesquelles une personne est née avec une anatomie reproductive ou sexuelle qui ne semble pas correspondre aux définitions typiques de femme ou d’homme. Par exemple, une personne peut naître en ayant l’apparence d’être une femme à l’extérieur, mais ayant surtout une anatomie typiquement masculine à l’intérieur. »

Parce que la définition de l’intersexe n’est pas concrète et parce que beaucoup de gens ne découvrent qu’ils sont intersexes qu’après avoir atteint la puberté (et certains pas du tout), il est difficile de dire à quel point c’est courant.

Cependant, l’Intersex Society of North America déclare : « Si vous demandez aux experts des centres médicaux à quelle fréquence un enfant naît de manière si remarquablement atypique en termes d’organes génitaux qu’un spécialiste de la différenciation sexuelle est appelé, le nombre s’élève à environ 1 sur 1 500 pour 1 naissance sur 2000. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂