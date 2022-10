Le jour où Henry Cavill a appris qu’il ne serait plus jamais Superman

Bandes dessinées DC

Henry Cavill est de retour en tant que Superman, mais dans le passé, un haut dirigeant de Warner a déclaré que l’acteur ne reviendrait jamais en tant que héros.

©IMDBHenry Cavill comme Superman

Henry Cavill retour à Univers étendu DC dans une impressionnante scène post-générique du film Adam noir En plus de profiter des réseaux sociaux pour officialiser ce retour, précisant que ce caméo est un aperçu de ce qui est à venir, remerciant les fans pour leur patience et assurant que tous les followers seront récompensés, faisant allusion à de futurs projets.

Il faut se rappeler que pendant longtemps on a dit que Henry Cavill ne serait plus jamais Superman malgré le fait que le même acteur a déclaré dans des interviews qu’il avait le costume suspendu dans le placard prêt à l’utiliser à nouveau. Au cours de ces années, l’homme d’acier est apparu avec sa tête coupée dans le film Shazam et caché dans l’ombre lors d’un caméo de Justice League dans la finale de la saison de pacificateur.

Henry Cavill a fermé les portes de DC

L’une de ces apparitions a été négociée avec le représentant de Cavill, affirme-t-il. La singularité post-geekoù les dirigeants ont été informés que si le Britannique apparaissait dans Shazam cela serait considéré comme l’une des parts convenues par l’interprète au sein de la marque. Enfin, tout s’est terminé avec l’acteur demandant une compensation pour faire partie de cette séquence, ce à quoi les réalisateurs de Warner Ils ont catégoriquement refusé.

ancien président de Warner Bros., Toby Emmerichaurait dit dans un accès de fureur : « Cet acteur est désormais une persona non grata au sein du studio. N’allez-vous pas nous rendre ce service ? Très bien. Alors il ne sera plus jamais Superman. ». Ainsi le destin du personnage dans le Univers étendu DC a été cimenté, du moins pendant la période où cette directive était en charge. Mais quand tout a-t-il changé ?

Avec la naissance de Découverte Warner, David Zaslav et un nouveau groupe de cadres est arrivé pour prendre les décisions concernant le DCEU et l’un des points importants était le traitement qu’ils recevaient Superman, Batman et Wonder Womanles trois héros les plus importants du multivers qui sont désormais prioritaires comme en témoigne le récent camée de l’Homme d’Acier dans Adam noir. Henry Cavill est redevenu Superman !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂