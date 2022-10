Kim Kardashian et Pete Davidson sont-ils de retour ensemble ? À l’intérieur de leur prétendue réunion à New York

Deux mois seulement après que Kim Kardashian et Pete Davidson ont mis fin à leur relation de neuf mois, l’ancien couple a maintenant déclenché des rumeurs de réconciliation.

Kardashian et Davidson, qui ont commencé à se fréquenter officiellement en novembre 2021 après que le fondateur de Skims ait accueilli « SNL » en octobre de la même année, ont annoncé leur séparation en août 2021.

Une source a confirmé que les deux avaient rompu, disant à Page Six que Kardashian et Davidson étaient « dans des endroits très différents en ce moment ».

« Pete est totalement spontané et impulsif et veut qu’elle s’envole pour New York, ou n’importe où il se trouve à tout moment », a ajouté la source. « Mais Kim a quatre enfants et ce n’est pas si facile. Elle doit se concentrer sur les enfants.

Cependant, il semble que Kardashian et Davidson pourraient essayer de donner une seconde chance à leur romance.

Kim Kardashian et Pete Davidson sont-ils de retour ensemble ?

Une source a affirmé que Kardashian et Davidson s’étaient peut-être réconciliés, disant au Sun que les deux « partageaient une soirée pyjama secrète ».

La source a allégué que Kardashian avait fait un voyage à New York après la Fashion Week de Paris pour rendre visite à Davidson pendant qu’il tournait son prochain film « Bupkis ».

« Pete a rendu visite à Kim dans sa chambre et le lendemain, Kim a été vue en train de se faufiler par l’entrée arrière de l’hôtel déguisée et a sauté dans une Escalade en attente pour rendre visite à Pete à Staten Island », ont-ils déclaré à la publication.

Les fans ont également supposé que Pete Davidson avait envoyé un cadeau d’anniversaire à Kim Kardashian.

Après la célébration du 42e anniversaire du magnat, Kardashian a partagé une photo d’un bouquet de fleurs blanches qu’elle avait reçu. En plus des fleurs, elle a également montré une petite bougie blanche.

Bien que Kardashian n’ait pas tagué la personne qui lui avait envoyé le cadeau d’anniversaire, les fans ont rapidement émis l’hypothèse que cela pourrait provenir de son ex-petit ami, Davidson.

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que la bougie était étiquetée « Jasmine », ce qui pourrait être un clin d’œil à ce qui a commencé la relation entre Davidson et Kardashian.

Lorsque Kardashian a animé « SNL » en octobre 2021, elle et Davidson avaient fait un sketch ensemble où elle jouait la princesse Jasmine, et le comédien était Aladdin.

En juillet 2022, Davidson a également été repéré avec un tatouage sur la clavicule des noms « Jasmine » et « Aladdin » avec un signe infini au milieu, apparemment en hommage à sa relation avec Kardashian.

Kanye West a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant la relation entre Kardashian et Davidson.

Dans un récent épisode du podcast « Brilliant Minds » de Charlamagne tha God, l’animateur de radio a rappelé une dispute dans laquelle il était avec le rappeur « Flashing Lights » en novembre 2021.

Il a expliqué que le rappeur, qui a exprimé son aversion pour Davidson sortant avec son ex-femme dans le passé, aurait tenté de le faire « chier sur quelqu’un qu’il sait être mon ami … Pete Davidson ».

Charlamagne a affirmé que West lui avait dit qu’ils devaient « sauver la nouvelle Marilyn Monroe » (faisant référence à Kardashian) par crainte qu’elle ne répète sa mort par « toxicomanie » à cause de sa fréquentation avec Davidson.

Après que Charlamagne ait dit à West que Davidson était son ami, West aurait explosé, allant « encore et encore » jusqu’à ce qu’il commence à « crier au téléphone » à propos de l’acteur « King of Staten Island ».

« ‘Ma femme est ici en train de baiser un garçon blanc avec un pénis de 10 pouces, et tu ne m’aideras pas?' » Charlamagne s’est souvenu que West lui avait « crié ».

« Tu me dis que c’est ton ami, mais que tu es censé être de la culture ? »

