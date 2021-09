Le jeu PS Plus Hitman 2 peut fonctionner à 4K 60FPS avec la prise en charge de DualSense sur PS5

Le gratuit PlayStation Plus les titres du mois de septembre 2021 sont disponibles au téléchargement maintenant, mais saviez-vous qu’il existe une petite astuce intéressante qui rend le meilleur jeu de la programmation encore meilleur ? Nous parlons de Hitman 2, qui peut utiliser une résolution 4K, fonctionner à 60 images par seconde et tirer parti du contrôleur DualSense si vous jouez via le lanceur Hitman 3 sur PlayStation 5. IO Interactive a travaillé pour rendre cela possible lorsque la troisième entrée a été lancée au début de cette année, et vous n’avez pas besoin de dépenser un centime supplémentaire pour y parvenir.

Ce que vous cherchez à faire, c’est exécuter Hitman 2 dans le moteur Hitman 3 via le pack de démarrage gratuit disponible sur le PS Store. Voici un guide étape par étape sur la façon de le faire:

Échangez Hitman 2 sur PS Plus (lien Royaume-Uni + UE / lien États-Unis), puis téléchargez le pack de démarrage Hitman 3 (lien Royaume-Uni + UE / lien US) Réclamez le pass d’accès Hitman 3: Hitman 2 Standard (lien Royaume-Uni + UE / lien États-Unis) sur le PS Store Jouez à Hitman 2 à Hitman 3 en lançant le Starter Pack PS5

Pour encore plus d’informations, consultez notre Hitman 3: Comment importer tous les niveaux et emplacements de Hitman 1 et Hitman 2 sur PS5, PS4 guider. Si vous possédez déjà le premier jeu Hitman PS4, vous pouvez également jouer à ces niveaux avec des améliorations PS5 via le pack de démarrage Hitman 3.