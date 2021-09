Assassin’s Creed Valhalla Update 1.031 est maintenant disponible sur PS5, PS4, les notes de mise à jour sont énormes

Ouais, c’est encore l’heure. Une autre mise à jour d’Assassin’s Creed Valhalla est à nos portes, et c’est une grosse mise à jour. Le gros problème ici est l’ajout de trois nouvelles cartes River Raid, ainsi que de nouvelles armes, armures et compétences. Il ajoute également une nouvelle difficulté de combat de cauchemar.

Mais la mise à jour 1.3.1 (version 1.031 sur PlayStation 5) offre bien plus sous le capot. Il apporte de nombreux changements à divers éléments de gameplay, ce qui inclut un rééquilibrage des paramètres difficiles actuels. Les notes de mise à jour sont énormes et détaillent toutes sortes de correctifs, d’ajustements, etc.

La mise à jour pèse environ 14 Go sur PS5 et 30 Go sur PS4.

Notes de mise à jour de la mise à jour 1.3.1 d’Assassin’s Creed Valhalla

Mise à jour des raids fluviaux

Ajout de 3 nouvelles rivières au mode de jeu RIVER RAIDS. (Erriff, Berbha, Rhin) Affrontez 2 River Champions et les nouveaux Champions de la Foi. Battez-les pour mettre la main sur de nouvelles armes.

Ajout de nouvelles récompenses aux River Raids (Armure de Lugh et 5 armes – dont une épée courte)

Jomsviking Hall peut être amélioré au niveau 4-5, permettant aux joueurs d’embaucher Jomsviking de niveau 4-5, respectivement. Les Jomsviking de rang supérieur peuvent transporter plus de rations et faire plus de dégâts aux ennemis.

La cargaison du River Raid Longship peut être améliorée au niveau 4-5.

3 nouvelles capacités peuvent être trouvées dans les monastères River Raids : Harpon tournant = Eivor effectue une attaque tournante qui peut être combinée avec d’autres capacités basées sur le harpon. Les ennemis pris dans la vrille sont repoussés Flèche à percussion = Frappez le bouclier d’un ennemi pour créer une onde de choc qui chancelle et endommage les ennemis proches. Lancer de hache de précision = Eivor effectue un lancer de hache dévastateur qui cible le point faible d’un ennemi.



Modifications des avantages runiques

Emboîtement de rune ciblé – Cette mise à jour signifie que les RUNES n’affecteront que l’arme dans laquelle elles sont insérées, permettant aux joueurs de créer des chargements plus ciblés. Par exemple, vous pouvez remplir votre arme de gauche de runes d’attaque et votre arme de droite de runes d’étourdissement afin que les deux armes aient des effets très différents. Certaines statistiques resteront globales (exemple : dégâts d’assassinat, dégâts d’incendie, etc.). Aucune modification n’a été apportée aux runes placées sur l’armure ; ils auront toujours un impact sur votre personnage dans son ensemble.

– Cette mise à jour signifie que les RUNES n’affecteront que l’arme dans laquelle elles sont insérées, permettant aux joueurs de créer des chargements plus ciblés. Suppression de la casquette Perk & Rune Perk – Nous avons également supprimé le CAP qui empêchait les effets Perks & Rune Perks (forme de diamant) de s’empiler au-delà d’un certain seuil. Les joueurs verront désormais toujours l’impact de leurs avantages et pourront créer des chargements plus spécialisés.

– Nous avons également supprimé le CAP qui empêchait les effets Perks & Rune Perks (forme de diamant) de s’empiler au-delà d’un certain seuil.

Réglages de la difficulté

Ajout de la difficulté de combat Aesir (Cauchemar) au jeu. +200% de dommages reçus Dégâts standards infligés -40% les rations guérissent -38% Fenêtres de temps de parade

Les joueurs guériront désormais en fonction du niveau de difficulté sélectionné : Facile et par défaut = 100 % Dur = 80% Très dur = 60% Cauchemar = 60%



La bénédiction d’Odin – Concours de tatouage communautaire

Ajout d’éléments du concours de tatouage communautaire au jeu Elfydil sur Twitter – Torse/Poitrine OuterDesert sur Instagram – Tête Le_Papillon08 sur Instagram – Torse/Dos SherllyzArt sur Instagram – Armes

Rendez-vous sur Ubisoft Connect pour débloquer GRATUITEMENT la bénédiction d’Odin à partir du 7 septembre à 16h UTC.

Divers

Mise à jour des nœuds de compétences ci-dessous pour inclure les nouveaux types d’armes comme suit : Épée courte = nœud de compétence d’espadon Faux = nœud de compétence Lance Faucille = nœud de compétence Seax

Les joueurs qui ne peuvent pas améliorer leur colonie au niveau 6 en raison d’un manque de fournitures pourront désormais acheter des fournitures chez le marchand de la colonie. (Uniquement disponible au niveau 5 et une fois qu’une quantité spécifique de fournitures a été collectée)

Les joueurs n’ont pas subi de dégâts de feu après avoir détruit un bateau.

Les joueurs ne reçoivent pas d’XP après avoir terminé des quêtes quotidiennes en Irlande et en France.

Drakkar manquant ou pouvant être vu en train de frayer dans River Raids, Expansion 1 & 2.

Le siège de Paris – Extension 2

Adressé :

Les joueurs pourraient réintégrer l’île de la Cité par des moyens non intentionnels. Désolé les gens

Le gardien de l’église de The Rot in the Slums n’est pas à la porte, ce qui fait disparaître l’enquête.

(SPOILERS) Résolution de plusieurs problèmes avec le combat de boss dans Madness of King Charles.

Le drakkar doit être ouvert lors de la scène de dialogue à l’arrivée en Francia.

Le marqueur de quête est égaré sur l’Atlas pour les retrouvailles.

Le Duelliste est resté coincé sur la monture et n’a pas combattu le joueur.

De nombreux problèmes avec la corrida de Barn.

Sigfred pourrait rester coincé dans The Rot in the Slums si les joueurs plaçaient un cheval dans les escaliers.

La carte du monde ne s’ouvre pas après avoir appuyé sur la touche correspondante pendant le didacticiel de la mission Rebel.

Le joueur ne peut pas sortir du sanctuaire de la Petite Mère si le conflit est initié avec l’un des deux PNJ dans le tunnel avant la salle des poignards.

Confirmez les scènes de meurtre manquantes pour The Duelist, Hunter, Cavalier dans certaines circonstances.

Le Duelliste ne peut pas être terminé si le cadavre est transporté après l’avoir abattu.

Les moutons du Duelliste suivent son cadavre si le joueur le transporte.

Les joueurs pouvaient interagir avec la porte de l’autre côté de la ruine de Gisacum.

Impossible de progresser dans Little Mother après l’avoir distraite avec Explosive Corpse, déclenchant l’événement.

Résolution d’un problème qui empêchait la désactivation de la caméra du module de finition dans Le siège de Paris malgré sa désactivation dans le menu.

La colère des druides – Extension 1

Adressé :

Le lit à Dublin n’était plus accessible.

Courting the Kings ne se met pas à jour après la libération des prisonniers.

Le procès de Morrigan ne peut pas commencer s’il a été terminé lors d’une partie précédente.

Dublin’s Reach n’a pas pu être achevé car Azad était mort.

Black Shuck a attaqué le joueur avant la fin de la cinématique de démarrage.

Quêtes principales, événements mondiaux et activités secondaires

Adressé :

La scène de dialogue de la quête quotidienne prend beaucoup de temps à charger et finira par avoir la caméra sous terre lorsque le menu de la quête quotidienne s’ouvrira.

Basim manquait au début de Severing the Lines.

Impossible de terminer Under the Skin car Vili était coincé dans l’eau.

Marqueur de quête manquant dans Smashing the Compass Je n’aurais probablement pas dû briser cette boussole

Impossible de parler à Soma après s’être regroupé sur une île aux anguilles

Impossible d’aller pêcher avec Ceolbert dans Bloody Path to Peace. Ceolbert ne connaîtra jamais la paix

Impossible de terminer l’événement mondial King of the Hay People.

Impossible de terminer l’enquête sur les trois indices en l’absence d’un Ealdorman.

Impossible de terminer la quête Murs et ombres car la cinématique ne démarre pas. * c’est tous les murs et les ombres *

Pas de pierres autour pour compléter le mystère de Stoneman.

Impossible de terminer l’arc Eurvicscire car le joueur a reçu Road to Hamartia après avoir terminé This Son of Jorvik.

Le mystère de l’ancienne cave n’a pas pu être complété car la tablette n’était pas là.

Impossible d’interagir avec le PNJ dans Goddess of Birth.

Parfois, les joueurs ne recevaient pas Orphans of the Fens après avoir terminé la quête La grande armée dispersée.

Impossible d’accéder à la quête The Way of the Berserker (avec la superposition Ubisoft Connect désactivée)

Le duel avec Dag ne s’est pas déclenché après avoir dormi pendant A Storm is Brewing.

Hunwald ne suit pas Eivor s’ils méditent après un mini-jeu à boire dans Homecoming.

Le patron de la Famille Étendue pourrait rester bloqué dans certaines circonstances.

Une peste de rats ne fonctionne pas pendant la dernière phase du combat avec Dag.

Raids de rivière et défi de maîtrise

Adressé :

Les ennemis disparaissent de certains emplacements River Raids après avoir pillé un coffre, ou il se réinitialise.

Le pillage des coffres de ressources ne rapporte pas de tissus après avoir terminé au moins 1 sanctuaire du défi de maîtrise.

Impossible de retourner à la colonie après un raid sur la rivière.

Impossible de démarrer le didacticiel River Raids après avoir chargé une sauvegarde automatique deux fois pendant A River to Raid.

Les PNJ tombaient occasionnellement de leurs postes et mouraient dans le Défi de Maîtrise.

Les pots d’huile ont explosé avant d’entrer dans le Templebrough Fort Ranged Challenge en cas de sortie et de redémarrage de l’essai après les avoir détruits.

Le niveau d’alerte n’augmentait pas lors d’un raid sur une forteresse.

Les succès et les trophées du Défi de maîtrise n’étaient pas transférés d’une plateforme à l’autre.

La médaille d’or ne pouvait plus être obtenue lors d’un essai furtif à Calleva Outpost, dans certaines circonstances.

Graphiques, audio et animation

Adressé :

Nombreux problèmes graphiques ou d’éclairage.

Divers problèmes d’animation.

Nombreux problèmes de narration de menu.

Gameplay, combat et IA

Adressé :

De nombreux problèmes de comportement des PNJ.

Les caméras de finition pour certains retraits d’animaux ne sont pas désactivées lorsque l’option est désactivée.

Monde

Adressé :

Instances où Eivor, les PNJ ou le drakkar seraient bloqués.

Instances d’objets ou de textures égarés ou flottants.

Un déplacement rapide vers les points de vue lors du débarquement pourrait entraîner le décalage d’Eivor par rapport à l’emplacement.

Interface utilisateur/HUD

Adressé :

Nombreux problèmes d’interface utilisateur/HUD.

De nombreux éléments VFX, GFX, UI n’étaient pas adaptés aux modes daltoniens.

L’appel à l’action Trier par dans la section des runes affichera désormais la prochaine option de tri disponible et non celle qui est actuellement appliquée.

Compétences et capacités

Adressé :

L’avantage Paladin pour une consommation accrue d’endurance lors d’une attaque ne s’appliquait pas

L’avantage Scythe of Tribulation ne fonctionnait pas correctement.

Impossible de sprinter sur la monture après avoir acquis Heidrun Slam.

L’avantage Moon’s Cut est activé si le joueur a tiré sur un objet.

Le cheminement automatique n’est pas fonctionnel sur les nœuds de compétence principaux.

Eivor a gardé une flèche dans sa main après avoir utilisé certaines capacités de portée.

L’avantage de Crescent Shield ne s’active qu’une seule fois après une parade et ne se cumule pas.

Performances et stabilité

Performances et stabilité améliorées.

Phew! Jouez-vous toujours à Assassin’s Creed Valhalla ? Lisez le raid dans la section commentaires ci-dessous.