Bella Poarch boit du jus de cornichon directement du pot dans TikTok viral

in







« Le jus de cornichon est un niveau de goût différent de tous les autres jus. »

Bella Poarch a révélé qu’elle adorait boire du jus de cornichon dans un TikTok viral.

Le monde est à peu près obsédé par les cornichons. Il est giflé dans nos hamburgers, salades et même frit pour une petite collation. Mais le jus ? Hm, nous ne sommes pas vendus.

Lundi (6 septembre), la star de TikTok et chanteuse de « Inferno » a partagé une vidéo d’elle-même en train de siroter du jus de cornichon directement du pot avec une bannière indiquant : « Qui aime le jus de cornichon ? » au dessus d’elle. Elle a sous-titré le message: « Est-ce bizarre d’aimer le jus de cornichon? » Le TikTok de Bella est rapidement devenu viral et compte actuellement 5,2 millions de vues.

LIRE LA SUITE: Bella Poarch parle de son expérience d’agression sexuelle dans les paroles et la vidéo d’Inferno

Bella Poarch boit du jus de cornichon directement dans le pot dans TikTok viral. Photo : @bellapoarch via Instagram, @bellapoarch via TikTok

Eh bien, les fans de Bella ont parlé et apparemment boire du jus de cornichon n’est pas si étrange du tout. Si vous passez au crible certains commentaires sur le fait que cela est un peu étrange, vous constaterez également que de nombreuses personnes avouent être des buveurs de jus de cornichon.

Un utilisateur a commenté : « Le jus de cornichon a un niveau de goût différent de tous les autres jus. » Un autre a écrit: « C’est en fait si étonnamment bon. » Et un troisième a déclaré: « En fait, j’aime ça. Des tas de gens disent que je suis bizarre pour ça. »

Le jus de cornichon a en fait une multitude d’avantages pour la santé. Les athlètes s’extasient sur le jus de cornichon depuis des années et les preuves suggèrent qu’il pourrait aider à soulager les crampes musculaires. Une étude de 2010 a révélé que boire une petite quantité de jus de cornichon pouvait éliminer les crampes musculaires en une minute et demie. La récupération était également 45% plus rapide après avoir bu le jus qu’après n’avoir bu aucun liquide.

On pense que quelque chose dans le jus de cornichon pourrait déclencher un réflexe dans la bouche, qui envoie un signal aux nerfs pour arrêter les crampes.

Bella n’est pas non plus la seule célébrité à aimer le jus de cornichon. Lors d’un entretien avec Moxi & Sass en 2010, Selena Gomez a admis qu’elle aimait son pop-corn garni d’un peu de sauce Tabasco et de sel, avant d’être trempé dans du jus de cornichon.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂